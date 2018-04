Landespolizeiorchester zeigt Können

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit einem Benefizkonzert am Samstag, 5. Mai, in der Wandelhalle tragen die Musiker des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg den „guten Ton der Polizei“ in den Main-Tauber-Kreis. Das Konzert wird um 19.30 Uhr beginnen, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Erlös wird der Arbeit des Fördervereins Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis (Förderverein AkS) zu Gute kommen. Damit sollen präventive Projekte und Maßnahmen vor Ort finanziell unterstützt werden.

Beim Landespolizeiorchester handelt es sich um ein renommiertes Berufsblasorchester. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast bei Musikfestivals und Sendungen in Funk und Fernsehen.