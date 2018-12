Lange Warteschlange sorgt für Unmut bei Bürgern

Bad Mergentheim.Seit Dienstag läuft auch in der Kurstadt der alljährliche Müllmarkenverkauf. Eine lange Warteschlange bildete sich bereits in den ersten Stunden und viele Bürger äußerten ihren Unmut über diese Situation. Die Redaktion hakte zum Thema bei der Stadtverwaltung nach.

Verspäteter Start: „Die Stadt Bad Mergentheim beginnt mit dem Müllmarkenverkauf seit vielen Jahren und ganz bewusst erst zwei Wochen später als die übrigen Kommunen des Main-Tauber-Kreises“, erklärt Pressesprecher Carsten Müller auf Anfrage: „Für den Müllmarkenverkauf müssen wir Personal einstellen und achten deshalb neben dem optimalen Service auch auf einen effizienten Mittel-Einsatz.

Bei einem früheren Start zeigt die Erfahrung, dass es lange Phasen so genannten ’Leerlaufs’ gibt, in denen der Müllmarkenverkauf überhaupt nicht in Anspruch genommen wird. Mit dem bestehenden Zeitfenster konnten in den letzten Jahren immer alle Bürger umfassend und in der Regel auch mit kurzen oder gar keinen Wartezeiten versorgt werden“, so der Sprecher des Rathauses.

Großer Andrang

Stichwort Warteschlange: „Der erste Tag des Müllmarkenverkaufs und hier insbesondere die ersten Stunden sind in jedem Jahr besonders stark frequentiert, deshalb kam es in der Kernstadt zu Wartezeiten. Dieser Andrang wird aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen spürbar abebben. Eine weitere Stoßzeit wird es dann erfahrungsgemäß ’zwischen den Jahren’ geben, also von Weihnachten bis Neujahr. In dieser Zeit werden wir wie in jedem Jahr zwei Verkaufsschalter einrichten, um die Bürger möglichst schnell zu bedienen“, teilt Carsten Müller mit.

Der Müllmarkenverkauf in Bad Mergentheim läuft seit 18. Dezember und noch bis zum 25. Januar. Er findet im Erdgeschoss im „Neuen Rathaus“ (Bahnhofplatz 1, separater Eingang vor dem Haupteingang links) statt.

Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, montags zudem von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Zudem ist an folgenden Samstagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet: 22. Dezember, 29. Dezember, 12. Januar und 19. Januar. Zusätzlich findet in allen Verwaltungsstellen auf den Ortsteilen ein Müllmarkenverkauf statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018