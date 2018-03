Langjähriger Einsatz wird zum Erfolg

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit Freude hat die Bad Mergentheimer Gruppe von Amnesty International erfahren, dass der von ihr betreute usbekische Menschenrechtler Azam Farmonov nach fast zwölf Jahren aus der Haft entlassen worden ist.

Immer wieder hat sich die Gruppe mit Briefen an das Innenministerium und die jeweiligen Präsidenten gewandt, weil Farmonov nach AI- Auffassung nur wegen seiner politischen Aktivitäten inhaftiert wurde und er keinen fairen Prozess bekommen habe. Bei Infoständen und Filmvorführungen wurden Unterschriften gesammelt und eine Anzeige in den FN veröffentlicht, um auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Seit etwas mehr als einem Jahr amtiert in Usbekistan Präsident Shavkat Mirziyayev, der mehr Freiheiten gewähren will. Farmonov und seine Familie bedankten sich bei Amnesty für die vielfältige Unterstützung; die Gewissheit, nicht vergessen zu sein, habe die Zeit sehr erleichtert. Die Bad Mergentheimer Gruppe würdigt den Einsatz aller, die sich für die Freilassung von Azam Farmonov eingesetzt haben.