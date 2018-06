Laufen für die Inklusion

Anzeige

Bad Mergentheim.Bereits zum sechsten Mal fand nun ein Spendenlauf von Würth auf dem Drillberg in Bad Mergentheim statt. Insgesamt 300 Läufer starteten mit und für die Kinder und Jugendlichen des Vereins Sprungbrett den Dauerlauf. Tatkräftige Unterstützung bekamen sie von der Triathletin und Ironman-Siegerin (2012) Heidi Sessner.

Gemeinsam Gutes tun

Bei dem Lauf ging es weniger darum, eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen, als darum, gemeinsam etwas Gutes zu tun. Es war egal, ob eine Runde oder zehn Runden erlaufen wurden – jeder Euro zählte. Dank der Spende der Würth Industrie Service und der Würth IT zählte jede Runde doppelt.

Insgesamt wurden in einer Stunde mehr als 2351 Runden, gelaufen, was einer Strecke von rund 2600 Kilometern entsprach. So kam ein Betrag von 5000 Euro zusammen, der an den Verein Sprungbrett gespendet wurde. Der Verein macht sich stark für Inklusion und stellt die persönliche Entfaltung in den Vordergrund. Der Fokus liegt auf Menschen mit Behinderungen, die durch individuelle Förderung gleichberechtigte Möglichkeiten im Alltag erhalten. pm