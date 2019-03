Bad Mergentheim.Die Therapie von Tumorerkrankungen hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht und viele Krebspatienten können geheilt werden. Doch die Therapien haben neben den erwünschten Wirkungen oft auch belastende Nebenwirkungen. Zusätzlich stehen auch ohne laufende Therapien viele Patienten und ihr persönliches Umfeld unter starkem Druck.

Beim Patiententag „Leben mit Krebs“, am heutigen Dienstag von 16.30 bis 20 Uhr im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, zeigen Ärzte und Therapeuten Möglichkeiten auf, wie Betroffene besser mit diesen Belastungen umgehen können. Dabei setzen die Referenten in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die so genannten „komplementären“ Methoden. Diese sollen die schulmedizinischen Therapien ergänzen und dabei helfen, die Erfolge der Schulmedizin langfristig zu sichern. Die Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Caritas-Krankenhaus, Annette Gudewill, gibt einen Überblick über komplementärmedizinische Ansätze zur Stärkung des Immunsystems zum Beispiel während der Chemotherapie. Dazu gehören etwa sportliche Betätigung sowie eine gesunde ausgewogene Ernährung, aber auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Sie geht auch auf die Möglichkeiten und Risiken der Misteltherapie ein.

Palliativmedizinerin Dr. Elisabeth Trost erläutert, wie das Arbeiten mit inneren Bildern zur Kraftquelle in schwierigen Lebenssituationen werden kann. Physiotherapeutin Ute Michelbach stellt Entspannungstechniken für Betroffene und Angehörige vor. Diese können dazu beitragen, Ängste zu mildern oder die körperliche Anspannung zu lösen. Onkologin Dr. Claudia Löffler, beschreibt die Wirkung sowohl des positiven Placebo-Effekts, wie des negativen Nocebo-Effekts in der Krebstherapie. Bereits ab 16.30 Uhr und dann noch einmal im Anschluss an die Vorträge, nehmen sich die Leiter der krebsmedizinischen Zentren sowie die Referentinnen wieder viel Zeit für die Fragen der Besucher zu allen Aspekten der Krebsbehandlung. Auch die verschiedenen Selbsthilfegruppen stellen ihre Unterstützungsangebote vor. Das Caritas-Krankenhaus wurde für die Qualität der Behandlung von Krebspatienten von der Deutschen Krebsgesellschaft als „Onkologisches Zentrum“ ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.ckbm.de.

