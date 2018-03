Lebendige Atmosphäre

Anzeige

Bad mergentheim.Bunt gemischt aus allen Altersschichten war die Gruppe, die sich zum ersten „Treffpunkt Gott“ in der Realschule St. Bernhard traf.

Nach dem offenen Anfang führte Schwester Katharina in das Thema des ersten Treffens: „Eucharistie – Was nährt mich?“ ein. Mit den gemeinsam gesungenen Liedern „Das eine Brot...“, „Dieses kleine Stück Brot in unseren Händen...“ und „Wenn das Brot, das wir teilen...“ wurde das Thema vertieft, bevor Stefanie Metzger, Rebekka Kruppa und Lena Rüdenauer drei kleine Anspiele zum Thema „Brot im Alltag“ darboten. Schwester Katharina fasste das Gesehene und Gehörte zusammen und stellt die Gegensätze dar zwischen dem satten „Ich mag nicht“ und dem Hunger in der Welt und auch bei uns, aber auch das bewusste Wahrnehmen des anderen, das Teilen z.B. des Pausenbrotes.

Wunderbare Brotvermehrung

Der Text von der wunderbaren Brotvermehrung schuf dann den Bezug zur Bibel. Das Lied „Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt“ schloss der erste, gemeinsame Teil, ab. Die Gruppe teilte sich nun je nach persönlichem Interesse vier verschiedenen Workshops zu. Sie reichten von Tuch bemalen, „Lectio Divina“ und liturgischem Tanz bis hin zu liturgischen Gefäßen.