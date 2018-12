Lebendiger Adventskalender wird stark vermisst

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Familie Kuhn, sehr geehrte Citygemeinschaft,

ich schreibe Ihnen heute eine etwas traurige Weihnachtsgeschichte.

Geboren bin ich in Bad Mergentheim, hier aufgewachsen und mit 19 nach dem Abitur zum Studieren in die Ferne gezogen. Dort geblieben. Mittlerweile glücklich verheiratet mit eigener Familie.

Zu Weihnachten zieht es mich, auch aufgrund meiner hier lebenden Eltern, wieder nach Bad Mergentheim. Seit meine Tochter 2005 geboren wurde, war ein ganz wichtiger Anlaufplatz jedes Jahr an Weihnachten der lebende Adventskalender an der Fassade des Modehauses Kuhn.

Jedes Jahr pünktlich am 24. Dezember um 11 Uhr standen wir mit unserer Tochter vor dem Modehaus Kuhn und warteten mit den Klängen von „Zucker fällt vom Himmel“ auf die Wichtel. Am Anfang sammelte unsere Tochter noch fleißig die Kamelle auf und suchte die aufgeklebte Nummer um eventuell einen heiß begehrten Ball zu gewinnen. Nunmehr mit elf und zwölf Jahren war es für sie einfach nur wunderschön hier zu sein und den Kindern zuzusehen wie sie mit glänzenden Augen auf die Wichtel warteten. Und für uns war dann am 24. Dezember um 11 vor dem Modehaus Kuhn – Weihnachten!

Nun gibt es seit vergangenem Jahr keinen Adventskalender mehr, kein „Zucker fällt vom Himmel“, keine glänzenden Kinderaugen, kein Weihnachten? Traurig, hat Bad Mergentheim doch eine Tradition verloren, die es so schön machte in die Fußgängerzone zu kommen. Schade.

Meine Idee wäre: Den Adventskalender-Aufbau vor das schon länger leerstehende Haus „Burger“ zu stellen?

Die Vorteile wären, dass auch hier die Kinder in der sicheren Fußgängerzone auf die Wichtel warten könnten und der Aufbau ein schönes zusätzliches Weihnachtsambiente für den Weihnachtsmarkt wäre.

