Lebenslang für Familie und Vereine aktiv

Löffelstelzen.Sie haben sich durch Fleiß und hohes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet: Georg Gabel und seine Frau Marianne, geborene Heger, die gestern mit Gottesdienst und Familienfeier ihre diamantene Hochzeit begingen.

"Ich will aufs Land!". Als die junge Marianne Heger im Lager in Backnang gefragt wurde, ob sie lieber in die Stadt oder aber aufs Land kommen wolle, hatte sie gerade die

...