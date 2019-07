„Lebenslanges Lernen ist erforderlich“

Bad Mergentheim.Groß war die Freude bei 36 Schülern der zweijährigen Berufsfachschule an der „EPE“ Bad Mergentheim, die ihr Fachschulreifezeugnis in Empfang nehmen konnten.

Der mittlere Bildungsabschluss bereitet die jungen Menschen auf ihre künftige Berufsausbildung vor, ermöglicht aber auch den Zugang zu einem Beruflichen Gymnasium oder Berufskolleg.

Zwei Jahre lang drückten die Schüler der Klassen Gesundheit/Pflege und Hauswirtschaft/Ernährung an der „Epe“, der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung, für diesen Abschluss die Schulbank und erreichten ein beachtliches Ergebnis.

Isabelle Düll und Christin Wachter wurden mit einem Preis für hervorragende Leistungen ausgezeichnet, Jasmin Shehadeh erhielt für gute Leistungen eine Belobigung.

Kurzweilige Feier

In den zwei Schuljahren wurden neben den allgemeinbildenden vor allem auch berufsspezifische und praktische Fächer unterrichtet.

Zum Abschluss war eine zentral gestellte schriftliche Prüfung in Deutsch und Englisch sowie in Berufsfachlicher Kompetenz und Mathematik abzulegen. Zudem musste eine praktische Prüfung bewältigt werden. Zuletzt standen dann noch die mündlichen Prüfungen an, wobei in mindestens einem Fach geprüft wurde, das die Prüfungsvorsitzende festlegte.

Unterhaltsam und kurzweilig verabschiedete sich die Klasse „2 BFP 2“. Die Klassensprecher Jessica Miller und Marcel Dorstewitz sprachen die einleitenden Worte, bevor Heidrun Scheu-Hachtel aus der Sicht der Klassenlehrerin die gemeinsamen Jahre Revue passieren ließ.

In humorvoller und sehr persönlicher Art und Weise schilderte sie den Schülern ihre ersten Eindrücke und brachte die Probleme des Schulalltags – wie zum Beispiel den häufigen Wechsel des Klassenzimmers – in Erinnerung. Doch alle Schwierigkeiten seien erfolgreich gemeistert worden, deshalb hätten die Schüler auch Grund zum Feiern.

Ein schöner Abschluss sei Ende Juni trotz aller Schwierigkeiten der Anreise die Pragfahrt gewesen, wo sie die Schüler von einer sehr positiven neuen Seite kennenlernte.

Mit dem Gedicht „Schule“ von Heinz Ehrhardt wünschte sie den Schülern alles Gute.

Die gemeinsamen Aktionen, Erlebnisse, Projekte und Ausflüge brachte laut Pressemitteilung die von den Schülern zusammengestellte und mit Musik unterlegte Power-Point-Präsentation unterhaltsam in Erinnerung.

In ihrem Grußwort beglückwünschte Schulleiterin Anke Mund die Schüler zum erfolgreichen Abschluss und bezog sich dann auf das Motto der Einladung: „Schulabgang – Endlich aus der Schule! – Das werden wir feiern“.

Sicher sei nach der anstrengenden Zeit die Freude groß, das Ziel erreicht zu haben, doch heute erfordere der Berufsweg lebenslanges Lernen, so dass sicherlich auch noch die offenen Rätsel der letzten zwei Schuljahre gelöst werden könnten.

Zum Abschluss des offiziellen Teils überreichten Schulleiterin Anke Mund und Klassenlehrerin Heidrun Scheu-Hachtel die Preise und Zeugnisse.

Bei einem tollen Buffet nutzten Eltern, Schüler und Lehrer dann noch die Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zur persönlichen Verabschiedung. epe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019