Leidenschaft, Kreativität und Handwerk verbunden

BAD MERGENTHEIM.Die IHK Heilbronn-Franken nahm an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung in Bad Mergentheim die Gesellenprüfung im Ausbildungsberuf Koch für den Main-Tauber-Kreis ab. Nach drei Jahren Lehre haben alle vier Auszubildenden den praktischen Teil der Abschlussprüfung mit Bravour gemeistert.

Die angehenden Gesellen mussten zunächst ihr theoretisches Fachwissen in einem 15-minütigen gastorientierten Gespräch unter Beweis stellen, danach wurden die praktischen Fertigkeiten unter die Lupe genommen. Aus einem vorgegebenen Warenkorb hatten die Prüflinge Menüvorschläge bei der IHK eingereicht. Hauptbestandteile des Menüs mit Suppe bzw. Vorspeise, Hauptgang und Süßspeise waren Kalbshaxe, Thunfischfilet und Mango. In 30 Minuten war zunächst ein Ablaufplan zu erstellen und danach standen dreieinhalb Stunden Zeit für die Zubereitung zur Verfügung.

Die Küchenmeister und die Fachlehrerin beobachteten die Prüflinge genau bei ihrer Arbeit in der Küche. Nicht nur der Geschmack der Speisen war für die Note ausschlaggebend, sondern auch die Kriterien Ordnung, Sauberkeit, Materialverwertung, Zeiteinteilung sowie Geschicklichkeit bei der Arbeit und dem Anrichten spielten bei der Benotung eine große Rolle. Die von den Prüflingen gewählten und zubereiteten Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts durften geladene Gäste der „EPE“ verkosten. Den Service übernahmen hierbei die Auszubildenden in den Ausbildungsberufen Fachkraft im Gastgewerbe und Hotelfachfrau/-mann aus dem ersten Ausbildungsjahr.

Die Berufsausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe findet im dualen System statt, d.h. die praktische Ausbildung erfolgt im Betrieb und die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse übernimmt die Berufsschule. Im ersten Ausbildungsjahr findet der Unterricht an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung in Bad Mergentheim statt, also noch in der Umgebung des Ausbildungsbetriebes. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr wird die Landesberufsfachschule in Bad Überkingen besucht.

Nach einer so fundierten und vielseitigen Ausbildung steht einer langen und erfolgreichen Karriere im Grunde nichts mehr im Weg. Doch dass die Gastronomie mit enormen Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat, ist kein Geheimnis. Ausbildungsplätze gibt es reichlich, Interessenten kaum. Die Negativschlagzeilen für diesen Lehrberuf lesen sich oft sehr abschreckend, die Arbeitszeiten gelten als wenig familienfreundlich und unattraktiv, ebenso bieten die Verdienstaussichten wenig Anreiz. Andererseits bietet der Beruf zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, bei denen man Leidenschaft, Kreativität und Handwerk verbinden kann. Der Prüfungsausschuss mit Wolfgang Riegler, Markus Gutekunst, Markus Sättele, Hugo Zöll und der Fachlehrerin Ursula Scheurer würde es deshalb begrüßen, wenn der Beruf wieder mehr wertgeschätzt und nachgefragt werde. Die Gesellenprüfung haben bestanden:

Tim Balzer, Best Western Premier Parkhotel Bad Mergentheim; Marcel Himmelspach, Rehazentren der deutschen Rentenversicherung BW; Thomas Rogalski, Kliniken Dr. Vötisch GmbH; Khatuna Tsverianashvili, Psychotherapeutisches Zentrum Kitzberg-Klinik Bad Mergentheim. pm

