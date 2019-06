Leidensdruck ist oftmals sehr hoch

Bad Mergentheim.Laut Deutscher Adipositas Gesellschaft ist knapp ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland adipös – das sind rund 19 Millionen Menschen. Über die Volkskrankheit Adipositas informiert Professor Dr. Christoph F. Dietrich am Dienstag, 2. Juli, in der Reihe „Arzt im Gespräch“ um 19.30 Uhr im Kleinen Kursaal. „Adipositas gilt in westlichen Ländern häufig nicht als eigene Erkrankung an

