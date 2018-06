„Leises Säuseln statt lautem Donner“

Anzeige

Bad Mergentheim/Walldürn.Ein Gefühl der Gemeinschaft war bei der Bad Mergentheimer Wallfahrt nach Walldürn am vergangenen Wochenende bereits beim Beginn in der Marienkirche zu spüren. Pilgerführer Alois Baumann begrüßte die Wallfahrer dort am Freitagabend. In seiner Predigt spannte Dekan Ulrich Skobowsky, der zusammen mit dem langjährgen Wallfahrtspfarrer Pater Herrmann Josef Hubka die Messe zelebrierte, den Bogen vom Propheten Elja, der vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb wanderte, zur 40 Kilometer langen Strecke nach Walldürn. „Und der Herr erschien ihm in einem leisen Säuseln, nicht mit lautem Donner und Getöse“. Etwas Ähnliches bewegt jedes Jahr Menschen dazu, an der Wallfahrt zum Heiligen Blut teilzunehmen: Tage der Stille, des zur Ruhe Kommens, der Begegnung.

Am Samstagmorgen um 2 Uhr machten sich 155 Wallfahrer auf den Weg zum Gnadenaltar nach Walldürn. Mit Schwung ging es den Drillberg hinauf bis zum ersten Kniefall. In Kupprichhausen begrüßte die Vorsitzende Christine Kemmer zusammen mit Pilgerführer Alois Baumann 14 Neuwaller mit dem Wallfahrtsmedaillon, auf dem die Pieta aus der Marienkirche abgebildet ist. Gestärkt ging es danach im Gebet, singend und mit persönlichen Fürbitten auf den Weg zum Gnadenaltar. Unterwegs erhielten die Wallfahrer weitere Impulse. An der Eisenbahnbrücke in Walldürn kamen die Wallfahrer um 13.15 Uhr an. Dort erklang das Lied „Heilig Blut sei uns gegrüßet“ und jeder wusste, es war geschafft. Begleitet von den Ministranten zogen die Mergentheimer feierlich in die Basilika ein, wo sie den sakramentalen Segen erhielten.

Am Sonntag zelebrierte der geistliche Begleiter Pater Hubka um 5 Uhr zusammen mit Dekan Ulrich Skobowsky die Pilgermesse. Der 17. Juni, so begann Pfarrer Skobowsky, sei ein besonderer Festtag. Vor acht Jahren sei er an diesem Tag nach Bad Mergentheim gekommen, vor 75 Jahren wurde Roswitha Strobl, die „Chefin“ der Wallfahrtskapelle, geboren. Die Kapelle spielte ihr ein Geburtstagsständchen und alle Teilnehmer würdigten Strobls unermüdlichen Einsatz bei der Mergentheimer Wallfahrt.