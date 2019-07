Lernen und erforschen, was gesund ist

Bad Mergentheim.Viele Kinder bewegen sich nicht mehr in ausreichendem Maße. Computerspiele, Internetnutzung und Fernsehen verführen die Kinder und Jugendlichen stattdessen lieber zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Kommt dann noch eine einseitige Ernährung mit zu viel Fett und Zucker als Inhaltsstoffen hinzu, ist es nicht mehr weit bis sie übergewichtig werden. Dies wiederum führt zu Folgeerkrankungen wie beispielsweise Diabetes. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen sind die Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule (EMS) Bad Mergentheim und die Krankenkasse AOK nun mit „Science Kids“ eine langfristige Kooperation eingegangen.

„Science Kids“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kultusministeriums und der AOK Baden-Württemberg für die Primar- und Sekundarstufe. In Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten wurden Lernmaterialien entwickelt, die sich passgenau in den Lehrplan der Schulen einfügen lassen und von Pädagogen kostenlos genutzt werden können. Das „Science Kids“-Konzept wurde bereits mit zahlreichen hochrangigen Preisen ausgezeichnet. Unter Einbindung der Fachschaften Biologie, Sport, Alltagskultur-Ernährung-Soziales sowie des Präventionslehrers erarbeitetet die Schule zusammen mit Magdalena Rothengast von der AOK ein tragfähiges Präventionskonzept.

Bei „Science Kids“ werden die Bereiche Ernährung, Bewegung und auch das seelische Wohlbefinden im Unterricht aufgegriffen und kindgerecht vermittelt. Darüber hinaus bringt sich die AOK in besonderem Maße durch Aktionen ein. In den Projekttagen, die dieses Jahr erstmals für die Lerngruppen 5 und 6 unter dem thematischen Aspekt „Ernährung-Bewegung-Umgang mit Stress“ standen, wurden auch zwei Workshops durch AOK-Mitarbeiterinnen angeboten.

„Die Science Kids-Materialien sind wissenschaftlich aufbereitet, so dass wir Lehrer damit ausgezeichnet arbeiten können. Das Erfolgsgeheimnis des Projektes ist: Kinder dürfen selbst ausprobieren und so Erkenntnisse gewinnen, die im Gedächtnis haften bleiben. Theorie und Praxis verbinden sich handlungsorientiert und alltagsnah zu einer perfekten Einheit“, so Schulleiterin Nicole Floeder.

Die Schule hatte die Projekttage so organisiert, dass alle Kinder der verschiedenen Lerngruppen jeden Tag an einem wechselnden Thema arbeiteten, so dass alle Lernpartner alle drei Aspekte des Projekts durchliefen. Die eingegangene Kooperation stellt aber nur einen Baustein der Gesundheitserziehung an der EMS dar. Als Profilfach startet die Schule ab Herbst mit dem Fach Sport. Damit wird die präventive Gesundheitsförderung zu einem Markenzeichen der Schule. ems

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019