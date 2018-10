Lernfabrik 4.0 für die Gewerbliche Schule

Bad Mergentheim.Peter Wöhrle (Schulleiter Gewerbliche Schule Bad Mergentheim), Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann (Rektorin DHBW Mosbach) und Campusleiter Prof. Dr. Seon-Su Kim (nicht im Bild) freuen sich auf die Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Digitalisierung, Industrie 4.0 und Lernfabrik 4.0. Vor kurzem unterzeichneten die Duale Hochschule Mosbach mit dem Campus Bad Mergentheim und die Gewerbliche Schule einen Kooperationsvertrag. Ziel ist die Zusammenarbeit beim Aufbau einer Lernfabrik an der Berufsschule. Einzelne Module der Lernfabrik sollen dabei im Rahmen von Studien- oder Abschlussarbeiten, in Vorlesungen oder Forschungsprojekten an der DHBW entwickelt und realisiert werden. Auch nach dem erfolgreichen Aufbau ist eine Nutzung der Lernfabrik durch die DHBW in Vorlesungen oder für studentische Projekte möglich und erwünscht. Gleichzeitig sollen auch Schüler der Gewerblichen Schule (GS) in gemeinsame Projekte an der DHBW eingebunden werden. Dabei wird die Hochschule für den theoretisch-wissenschaftlichen Bereich, die Schule für die gewerbliche-technische Umsetzung verantwortlich zeichnen. Insbesondere soll auch die Kooperation mit den Unternehmen gefördert werden, die Ausbildungsbetriebe der GS wie auch Duale Partner der DHBW sind. Bild: DHBW

