Leseausweis in Schultüte

BAD MERGENTHEIM.Diese Woche startete in der Stadtbücherei die Aktion „Ein Leseausweis für die Schultüte“. Ab sechs Jahren können Kinder erstmals eine eigene Ausleihkarte bei der Bücherei erhalten. Die Einschulung ist somit die passende Gelegenheit, um Kindern eine Freude zu machen. Jedes Kind, das im Rahmen der „Schultüten-Aktion“ in der Bücherei angemeldet wird, bekommt ein kleines Geschenk. Ergänzend zur Aktion gibt es am Freitag, 12. Juli, um 15 Uhr für alle Vorschüler im Saal der Stadtbücherei ein ganz besonderes Bilderbuchkino. Als Einstimmung zum Schulstart nach den Sommerferien wird die Geschichte vom baldigen Schulkind Mats vorgelesen. Das Bilderbuchkino dauert 30 Minuten, der Eintritt ist frei. Anmeldungen in der Stadtbücherei oder telefonisch unter 07931 / 57-4200. stv

