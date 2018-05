Lesung mit Thomas Sparr

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Rahmen der „Jüdischen Kulturtage“ stellt Thomas Sparr am Mittwoch, 9. Mai, sein Buch „Grunewald im Orient“ bei Moritz und Lux vor und liest daraus.

„Von europäischen Wald keine Rede, die Bäume vorm Haus und auch wenn man mit Einholekorb umherwandelt in Talbiyeh und Rehavia (das „vierte Reich“, sozusagen, wo die deutschen Emigranten sich zu Israelis wandelten), ist es beinahe Dahlemisch“, schreibt Mascha Kaléko aus Jerusalem. Anfang der 1920er Jahre als Gartenstadt angelegt, wurde Rechavia vor allem ab 1933 zum Zentrum der deutschen Juden. Else Lasker-Schüler lebte hier, Gershom Scholem – und neben bekannten Namen ein lebhafter deutschjüdischer Mikrokosmos. Rechavia lag im Fadenkreuz der lange geteilten Stadt, Gegenwart und Vergangenheit der Shoah lasteten auf seinen Bewohnern. Zugleich aber war dies der Ort deutsch-israelischer Annäherung. Thomas Sparr zeichnet ein bewegendes Bild eines Viertels und der Menschen, die hier lebten. Thomas Sparr war nach dem Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie in Hamburg, Marburg und Paris von 1986 bis 1989 an der Hebräischen Universität in Jerusalem und am dortigen Leo Baeck Institut tätig. Von 1990 bis 1998 leitete er den Jüdischen Verlag, war von 1999 bis 2004 Cheflektor des Siedler Verlags. Er arbeitet als Editor-at-Large für den Suhrkamp Verlag Beginn ist um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Moritz und Lux. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung und an der Abendkasse.