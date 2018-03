Anzeige

Apfelbach und Althausen – nein, Apfelbach – oder doch Althausen? Der Wind hat sich schon mehrfach gedreht und manchem Bürger ist bestimmt schon schwindelig. Damit muss nun Schluss sein! Die quälend lange, sechs (!) Jahre dauernde Windenergie-Debatte in Bad Mergentheim muss ein Ende finden. Endgültig!

Ist der Entwurfsbeschluss für den Flächennutzungsplan vom Gemeinderat (voraussichtlich im Herbst/Winter 2018) gefasst, sinkt auch das ständige Risiko für die Horste geschützter Vögel – weil sie dann offiziell anerkannt sind. In der Vergangenheit wurden schon zu viele mutwillig zerstört, was eine echte Sauerei ist und stets hart bestraft gehört.

Eine letzte Chance bleibt nun der Bürgerinitiative „Windwahn – Nein, danke“ und allen Gegnern von Windkraftanlagen im Gebiet zwischen Althausen, Dainbach und Bobstadt. In den nächsten Monaten könnten sie noch einmal in Wald und Flur auf die Suche gehen. Eine mögliche Konzentrationszone „Wind“ kann durch das Entdecken schützenswerter Vögel in diesem Areal noch verhindert werden, so wie es auch schon in Apfelbach gelungen ist. Das städtische Bauamt nimmt nach Auskunft des Stadtbaudirektors noch bis zum endgültigen Entwurfsbeschluss des Gemeinderats Informationen entgehen und geht den Hinweisen auf Verbotstatbestände für Windkraftanlagen nach.