Letzter Bürge für eine fruchtbare Flur

Einst fanden sich mehrere der von den Jesuiten verbreiteten Caravacakreuze in der Landschaft um Bad Mergentheim. Eines steht heute noch an der Weinsteige.

Bad Mergentheim. Jesuiten verbreiteten seit dem späten 16. Jahrhundert das legendäre spanische Caravacakreuz mit den zwei ungleichmäßigen abgerundeten Querbalken als Wettermal in Europa und auf ihren Missionsreisen. Mit der Aufklärung und der Auflösung des Jesuitenordens im Jahr 1773 verlor sich diese Kreuzform ebenso wie der Glaube an eine Wirkmacht gegen Unwetter als Bürge für eine fruchtbare Flur.

Ein um 1630 datierter Kupferstich zeigt auf dem Mergentheimer Arkauberg ein Caravacakreuz. 1834 noch wird auf dem Trillberg ein von den Mergentheimern zu „Karafackelkreuz“ verballhorntes Kreuz erwähnt. Vermutlich stand es auf dem Scheitel am Schaftrieb oder am Ende des Weges, wo die letzten Weinberge am „Hangenden Loh“ lagen. Auch am Weg zur Burg Neuhaus soll ein Caravacakreuz aufgeragt haben. Die Kreuze sind allesamt verschwunden. Dafür stand, ganz unüblich, nicht auf der Höhe, sondern auf der Weinbergmauer der Familie Stefan Bauer an der Edelfinger Straße, unterhalb des Schorren, bis in die 1960er Jahre so ein Wetterkreuz, aus gelbgrauem Keupersandstein gehauen.