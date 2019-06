Liebe, Natur und Glaube

Bad Mergentheim.Liebe, Natur, Glaube – diese universalen Themen hat sich der Chor „Swensk Ton“ für sein Konzert am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Schlosskirche gewählt. „Swensk Ton“ präsentiert in jeweils zwei Konzertprogrammen im Jahr im Sommer und zu Weihnachten Entdeckungen aus der internationalen Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts, oft abseits bekannter Repertoires. Andrea Ludewig und Albrecht Bill, beide aktive Sänger, arbeiten inzwischen zusätzlich als Co-Dirigenten mit. Das Konzertprogramm enthält u.a. Werke von Kjellström (Schweden), Whitacre (USA) und anderen Komponisten vom 16. bis zum 21. Jahrhundert. Der Eintritt zum Konzert ist frei. pm

