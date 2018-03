Liebevoll handgemachtes Markelsheim-Programm

Die umtriebige Großfamilie des Jakobshofs hatte zur närrischen Weinprobe in den Zehntkeller geladen und eine quirlige Menge überwiegend kostümierter Gäste füllte den Veranstaltungssaal. © Thomas Weller

Markelsheim.Wer „zum Lachen in den Keller geht“, gilt als humorloser Mensch, der nur dann fröhlich sein kann, wenn er alleine ist und es niemand mitbekommt. Dass die alte Redensart auch völlig anders ausgelegt werden kann, wurde am Freitag in Markelsheim deutlich.

Die umtriebige Großfamilie des Jakobshofs hatte zur närrischen Weinprobe in den Zehntkeller geladen und eine quirlige Menge überwiegend

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3150 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.02.2018