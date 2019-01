Liebevolles Porträt eines Landes mit Herz und Humor gezeichnet

Bad mergentheim.Amnesty International Bad Mergentheim zeigt am kommenden Mittwoch, 30. Januar, um 19.30 in Zusammenarbeit mit dem Movies-Kino den Spielfilm „Taxi Teheran“ des iranischen Regisseurs Jafar Panahi aus dem Jahr 2015.

Der Film erhielt auf der 65. Berlinale den „Goldenen Bären“. Vor und nach der Veranstaltung sammelt Amnesty Unterschriften für die iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi, die von der Gruppe betreut wird. Der Eintritt ist frei.

Das liebevolle Porträt seines Landes, das der Filmemacher Jafar Panahi mit viel Herz und Humor zeichnet, entstand unter schwierigen Bedingungen: Da er sich kritisch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Heimat auseinandersetzt, wurde er mehrfach inhaftiert und ist mit langjährigem Berufsverbot „wegen Propaganda gegen das System“ belegt.

Was ihn nicht daran hindert, Filme zu machen: Er spielt sich selbst als Taxifahrer und zeichnet mit einer kleinen Kamera, die auf dem Armaturenbrett moniert ist, den Alltag seiner Landsleute auf: Es entsteht ein pralles Lebensbild, das man als Zuschauer – wie ein weiterer stiller Passagier, der mit im Taxi sitzt, staunend beobachtet.

Im Schutzraum des Taxis kann sich der Blick auf viele brisante Themen richten, die in der Öffentlichkeit unter dem harten System der Islamischen Republik Iran nicht diskutiert werden dürfen. Die wechselnden Fahrgäste erzählen freimütig, was sie umtreibt – der Alltag, den wir sehen, ist aber nur die Oberfläche; im Kern geht es um die großen Dinge im Leben: um Leben und Tod, Rebellion und Resignation, Recht und Unrecht und das Überleben in einem Regime, das ihnen weder politische noch wirtschaftliche Perspektiven bietet. Die Wahl des Filmes fiel auf „Taxi Teheran“ um einmal mehr auf die Menschenrechtlerin Narges Mohammadi aufmerksam zu machen, um deren Freilassung sich die Gruppe seit letztem Jahr bemüht: Ihr mutiges Eintreten gegen die Todesstrafe, insbesondere an Jugendlichen, brachte ihr langjährige Haftstrafen ein.

Ihr Gesundheitszustand ist besorgniserregend und sie leidet unter der Trennung von Mann und Kindern, die in Frankreich leben. ai

