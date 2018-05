Liebliches „Toscana Taubertal“ der Klimaschutz-Illusion geopfert

Anzeige

Gut besucht war der Taubertäler Klimagipfel. Nicht nur der bekannte Moderator der Wetternachrichten, eigentlich alle Akteure bemühten das Bild des lieblichen Taubertals, die „Toscana Taubertal“, um ihren Vortrag nett zu umrahmen. Landrat Reinhard Frank pries den schönen Main-Tauber-Kreis, in dem es sich so gut leben lässt. Umweltminister Franz Untersteller fand passende Worte für unsere schöne Heimat, forderte aber gleichzeitig noch mehr Naturzerstörung im ländlichen Raum ein, als Ausgleich für den Energiehunger der Großstädte. Und Wettermoderator Plöger war richtig entzückt, als er von den „Bergen herabkommend“ das liebliche Taubertal erblickte, und pries es mehrfach als Toscana an.

Den Akteuren war nicht bewusst, dass das Bild „Toscana Taubertal“ äußerst unpassend für den Klimagipfel war. Der Hitze-Sommer 2003 brachte „Toscana-Verhältnisse“ nach Deutschland, wie Sven Plöger mit dem Foto eines ausgetrockneten Flussbettes illustrierte. Dabei scheint er nicht zu wissen, dass gerade 2003 ein Jahr mit außergewöhnlich starker Sonnenaktivität war. Die Luftdruckgebiete um den Äquator wurden intensiviert und schoben das Mittelmeerklima über die Alpen bis nach Deutschland. Es war also nicht das Kohlenstoffdioxid CO2, sondern die Sonne, die uns den wolkenlosen, hitzegeschwängerten Himmel 2003 bescherte.

Weiter verwies Sven Plöger auf die verloren gegangene Winterkälte. Allerdings wusste er auch hier nicht, dass der Verlust der kalten Winter auf die Sonne zurückgeführt werden muss. 1987 war der Januar in Deutschland mit -5,9 ˚C noch kalt. Schon ein Jahr später sprang die Temperatur auf +3,8 ˚C. Im norwegischen Gebirge betrug der Temperatursprung von Januar 1987 auf 1989 sogar +19 ˚C. Ende der 80er Jahre startete der 22. elfjährige Sonnenzyklus. Mit erhöhter Sonnenstrahlung brachte er in über sieben zusammenhängenden Jahren die höchste Zahl an Sonnenstürmen, welche die Erde seit 1820 getroffen haben. Das löste die längste Phase milder Winter in Europa und Deutschland aus. Die Klimadaten zeigen es eindeutig: Für diese entscheidende Phase der Klimaerwärmung war wiederum nicht das CO2, sondern die Sonne verantwortlich!