Lieder von Liebe und Hass

Anzeige

Das Trio spielt diese Songs in einer eigenen, ganz auf Gitarrenmusik und Gesang reduzierten und doch authentischen Version. Dennoch – oder gerade deshalb – klingen „Suzanne“, „Famous Blue Raincoat“, „Bird On The Wire“ und „So Long, Marianne“ absolut glaubwürdig und überzeugend – echt und doch ganz anders. Die schmerzlich-schöne Hommage wird um allerlei Anekdoten rund um Leonard Cohen ergänzt und mit einigen Liedern von Freunden und Zeitgenossen wie Simon and Garfunkel oder Bob Dylan abgerundet. Karten sind erhältlich im GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, (Telefon 07931 / 965-225), Tourist-Information, Marktplatz 1 (Telefon 07931 / 57-4820) an der Abendkasse und zudem im Internet unter der Adresse „www.bad-mergentheim.de“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018