Lieder von Sehnsucht nach den Bergen

Man nennt ihn „die Stimme der Berge“: Oswald Sattler, ehemals Mitglied der Kastelruther Spatzen, begeisterte seine Fans beim Auftritt im Bad Mergentheimer Kursaal.

Bad Mergentheim. Viele Fans folgen und begleiten den sympatischen Sänger und Gittaristen auf all seinen Tourneen und zu seinen Auftritten. So war auch der Kursaal fest in der Hand der Freunde des Südtiroler Volksmusikers.

Der Naturliebhaber und Menschfreund hebt sich mit seiner ruhigen Art und seiner warmen und ausdrucksstarken Stimme wohltuend vom hektischen und lauten Stil anderer Sänger und Musikgruppen ab. In jedem seiner Lieder erkennt und spürt man die Verwurzelung in seiner Heimat.

Südtirol. Als Oswald Sattler mit 18 Jahren gemeinsam mit Freunden die Kastelruther Spatzen gründete, war eine Musikgruppe geboren, die zu einem Inbegriff der heimatlichen Volksmusik wurde. Was folgte, waren zahlreiche Goldene Schallplatten, diverse Auszeichnungen und Grand Prix-Siege. Als ihm die Tourneen und Auftritte kaum noch Zeit für die Familie und seine Heimat ließen, entschloss er sich, eine Auszeit zu nehmen.

Nach drei Jahren schöpferischer Pause kehrte Oswald Sattler als Solokünstler auf die Bühne zurück. Inzwischen hat auch er eine Vielzahl Goldener Schallplatten gewonnen sowie den deutschen Vorentscheid des „Grand Prix der Volksmusik“. Eingeleitet wurde der stimmungsvolle Abend mit drei gefühlvoll vorgetragen Liedern der Profi-Violinistin Pamela Rachel, darunter die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen und die Titelmelodie aus dem Spielfilm „Drei Haselnüsse für Aschbrödel.“ Dann betrat Oswald Sattler die Bühne und öffnete seinen musikalischen Rucksack mit Liedern aus vergangenen und neuen Alben. Wie er in seinen Auftritten immer wieder betont, „ möchte ich mit meinen Liedern nicht nur musikalisch überzeugen, sondern auch immer ein Aussage transportieren, die meine Naturliebe und die Nähe zu den Schicksalen der Menschen betont“. Genau diese Gefühle transportierte er in seinem ersten Lied „Ich könnte ohne die Berge nicht leben“. Wenn er so unaufgeregt und nur mit seiner Gitarre vor dem Mikrofon steht, spürt man die Ehrlichkeit und die zutiefst menschliche Seite seiner Liedtexte. Der Song „Das Herz der Heimat“ ist eine Hommage an seine Heimat Tirol, der er bis heute treu geblieben ist. Wie das Leben leichter und schöner zu machen sei beschreibt Oswald Sattler in seinem Stück „ Einfach nur Danke“. Hier erinnert er daran, dass jede Sekunde des Lebens ein kostbares Geschenk ist. Über die Schrecken der Nacht und die Angst, die Sonne nie mehr zu sehen, erzählt sein Werk „Wenn es Nacht wird in den Bergen“. Mit dem Klassiker von Julio Iglesias „Un canto Galicia, wenn ein Schiff vorüberfährt“ besingt Oswald die Sorgen und Sehnsüchte eines Mädchens, dessen Geliebter zur Marine muss.

Die Botschaft, dass er, egal wo er auch sei, die Liebe zu den Bergen nie verlieren wird, bringt Oswald Sattler seinen Fans mit dem Lied „Diese Sehnsucht nach den Bergen“ nahe. Der zweite Teil des Konzerts wurde wieder von der grandios die Geige streichelnden Pamela Rachel gestartet. Besonders das ungarische „Chadasch-Lied“ berührte die Seele der Zuhörer. Kennengelernt haben sich die beiden Künstler übrigens über ihre Affinität zu sakralen Liedern und Gesangsstücken.

Mit Hits wie „Amore mio Napoli“, „Montagna blu“ und weiteren Liebeserklärungen an seine Berge läutete der Poet der Volksmusik das Konzertfinale ein. Besonders beim Klassiker „Warum bist du gekommen?“ ließ Sattler das Gänsehaut-Feeling auf das Publikum überspringen. Dass ihn seine Fans nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen lassen wollten, war klar. So bildete das Kriegsepos-Lied „ Gefangen in maurischer Wüste“ den stimmungsvollen Abschluss eines rundum gelungenen und die Fans begeisternden Oswald Sattler-Konzerts.

