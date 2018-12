Lisa Kos tritt im Kulturforum auf

BAD MERGENTHEIM.Mit einem Auftritt von Lisa Kos wird am Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr die Kleinkunstreihe der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum fortgesetzt. „Was glaub’ ich, wer ich bin?!“ ist ein vielschichtiges Kabarett-Comedy-Programm, das unter anderem Kos’ eigene Integration erzählt. Darin geht es um ihr Herkunftsland Russland, die Türkei und ihre Wahlheimat Deutschland. Trocken, humorvoll und mit Leichtigkeit spielt sie mit vorherrschenden Klischees. Kos schlüpft gekonnt in verschiedene Rollen. Von Minirock und Stiefel tragenden Russinnen, die Wodka trinken, über Türkinnen, die ihren Mann von hinten im Auge behalten, bis hin zu mülltrennenden Deutschen, wird jede Nation durch den Kakao gezogen. Karten sind in der Tourist-Information, beim Gästeservice der Kurverwaltung und online auf www.bad-mergentheim.de erhältlich. stv

