Laura Dötter (17) ist Azubi bei Würth Industrie Service und lobt ausdrücklich die Auftaktveranstaltung. Dank der App auf ihrem Smartphone habe sie in den vergangenen Monaten lokale und regionale Informationen erhalten, die sie sonst nicht mitbekommen hätte. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie so genannten Blaulicht-Themen und Neuigkeiten aus der Welt der Prominenten. Mehr Zeit wünscht sie sich für das Quiz.

Ihre Kollegin Madita Müller (17) stimmt dem zu und würde sich freuen, wenn die Quizfragen über den Zugang auf der App laufen könnten. Das Projekt findet sie gut: „Lokal bin ich jetzt besser informiert.“ Die sozialen Netzwerke würden zwar viele „Nachrichten“ verbreiten, aber echte Fakten liefere eben unter anderem die Tageszeitung.

Gabriela Moor (21) betont, dass die Netzwerke im Internet für junge Leute immer wichtiger werden, die Zeitung als vertrauenswürdige Informationsquelle dennoch ihre Berechtigung habe. Im Berufsschulunterricht würde sie sich mehr Zeit wünschen, um mit den Lehrern im Rahmen des Projekts diskutieren zu können.

„Ich habe mehr Zeitung gelesen, als ich es ohne das Projekt getan hätte. Ich habe Interessantes erfahren und fühlte mich im Nachhinein besser informiert, so dass mir der Mehrwert jetzt klar ist“, fasst Jessica Cheregi (19) ihre Meinung zusammen und schiebt nach: „Die Zeitung bildet die wichtigsten Themen ab, in allen Bereichen. Mich interessieren vor allem Polizei- und Politik-Themen.“ Auch sie fände es gut, wenn in der Schule noch mehr Diskussionen zu einzelnen Schwerpunkten möglich gemacht würden.

Auch Nachwuchskräfte der Bembé Parkett GmbH & Co. KG sind Teil von „Klasse Azubis“. Markus Müller ist Personalleiter in Bad Mergentheim und zieht eine durchwachsene Bilanz. Das Projekt müsse weiterentwickelt werden. Die Darstellung der Inhalte auf dem Smartphone sei verbesserungswürdig. Dass IPads nicht dauerhaft zur Verfügung standen, bedauert er und spricht zudem die hohe Taktzahl und die Vielzahl an Nachrichten im Internet an. Die Bedeutung von regionalen Informationen sei den eigenen Azubis gut vor Augen geführt worden, dennoch müsse man anerkennen, dass sich die jungen Leute heute vorwiegend in sozialen Netzwerken bewegen und über die Tagesschau-App oder Spiegel-Online informieren.

Eine Bembé-Auszubildende bestätigt, dass sie Nachrichten vor allem im Fernsehen oder auf großen Portalen im Netz konsumiere und im Lokalen ihr oftmals die Schlagzeilen ausreichen würden. Immer wieder werden Blaulicht-Themen als besonders interessant hervorgehoben – auch von ihren jungen Kollegen. Vereinsnachrichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stoßen dagegen auf wenig Interesse, entsprechend seien auch bestimmte Quizfragen nur schwer zu beantworten.

Eine andere Projektteilnehmerin bescheinigt „Klasse Azubis“ Potenzial und findet es grundsätzlich gut, dass die Online-Zeitung zur Verfügung gestellt wird. Man blättere durch die (regionalen und lokalen) Schlagzeilen und lese die Dinge, die einen interessieren. Beim Quiz müsste aber mehr Allgemeines abgefragt werden, statt kleine Details, findet Jennifer (20).

Tabea (17) fügt noch an, dass die Zeit zum Antworten beim Quiz oft zu kurz sei. Sie selbst nimmt gerne die Titelseite der Zeitung mit den wichtigsten Infos des Tages in den Fokus. Zu Hause informiere sich die Familie zudem regelmäßig über die SWR-Landesschau.

Verena Adam, Leiterin Personalentwicklung & Ausbildung bei Wittenstein SE in Harthausen, teilt auf Anfrage mit, dass man am Projekt festhalten möchte. Verbessert werden sollten aber der Ablauf und die Koordination. Allgemein würden sich die eigenen Azubis durch das Projekt mehr als zuvor mit den aktuellen Themen in der Welt beschäftigen. „Wir sind der Meinung, dass das monatliche Quiz auf den vergangenen Monat begrenzt werden sollte und nicht auch noch Themen beinhaltet, die schon Monate zuvor in der Zeitung waren“, so Adam, die positiv erwähnt, dass durch die App auf dem Smartphone man doch eher einmal in die lokale Zeitung schaue.

Thomas Schmitt von der Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG aus Niederstetten äußert sich kritischer: „Wir sind weniger zufrieden.“ Die Auszubildende bewerte das Projekt „sehr ernüchternd“. Probleme gab es vor allem beim Abrufen der Zeitung in Gegenden mit schlechter oder keiner Internetverbindung. Es fehle, so Schmitt, eine Offline-Möglichkeit für solche Schüler.

„Bessere Allgemeinbildung“

Ganz anders wiederum die Stellungnahme von Andrea Helget von der Personalabteilung der Palux AG in Bad Mergentheim: „Für die persönliche Entwicklung der Auszubildenden ist das Projekt auf jeden Fall positiv zu werten. Die Allgemeinbildung hat sich verbessert. Zum Beispiel kann bei wirtschaftlichen und politischen Themen in der Schule besser mitgesprochen werden.

Das Projekt ist insgesamt als gut zu werten. Bei den Quiz-Fragen sollten aktuelle Themen abgefragt werden – nicht Dinge, die sich vor Wochen ereignet haben.“

Sehr positiv sei das mobile Lesen zu erwähnen, so Helget. Auch die Palux AG will weiter beim Projekt mitmachen. „Unsere Azubis vergeben die Schulnote 2.“

