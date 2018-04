Lokale Spendenübergabe erfolgte in Wachbach

Anzeige

Bad Mergentheim/Wachbach.226 Vereine und gemeinnützige Organisationen konnten im vergangenen Jahr durch das Spendenportal „wir-für-hier“ der Volksbank Main-Tauber in ihrem gesellschaftlichen Engagement unterstützt werden. Über 250 eingereichte Projekte wurden so finanziell gefördert und mit insgesamt 120 000 Euro bedacht.

Vor kurzem fand in Wachbach nun die offizielle Spendenübergabe für die örtlichen Vereine aus Bad Mergentheim statt. „Unser vor zwei Jahren ins Leben gerufene Spendenportal hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt und ist heute aus dem Vereinsleben der Region kaum mehr wegzudenken“, freute sich der Leiter Individualkundenbetreuung, Jürgen Grimm, in seinen Begrüßungsworten. Im Bereich der Kurstadt konnten sich 28 Vereine und Organisationen über Spenden in Höhe von insgesamt 11 270 Euro freuen.

„Je mehr Vereine die Plattform nutzen und das Portal mit Leben erfüllen, desto mehr Projekte können gefördert werden“, betonte Grimm, der alle anwesenden Vereinsvertreter einlud, auch in diesem Jahr wieder mit einem Projekt auf dem Portal vertreten zu sein. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ – dieses Motto der Genossenschaftsbanken gelte seit über 150 Jahren – und finde heute in „wir-für-hier“ seine moderne und zeitgemäße Ausdrucksform. Auch für 2018 stünden wieder mindestens 110 000 Euro zur Verfügung.