Los ging’s mit einem Wasserschaden

Mit einem „Tag der offenen Tür“ feiert das Kinderhaus Auenland am Samstag, 4. Mai, seinen zehnten Geburtstag. Die Einrichtung hat sich in der Großen Kreisstadt längst fest etabliert.

Bad Mergentheim. Mit dem Bezug des Neubaus im Auenland wurden die Kräfte zweier Einrichtungen – des Kindergartens Frankenstraße und des Kinderhauses Schwalbennest – am neuen Standort gebündelt.

Jetzt war alles unter einem Dach, so die stellvertretende Leiterin Petra Heußer und Gruppenleiterin Sabine Rumm im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Bestreben sei gewesen, die Kinderkrippe um den Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren zu erweitern, ebenso die Ganztagesplätze im Kindergartenbereich sowie die Schulkinderbetreuung.

Herausforderung angenommen

Bevor das Kinderhaus aber so richtig durchstartete, wurden die Macher zunächst durch einen großen Wasserschaden in ihrem engagierten Tun gebremst, die Kinder mussten daher für einige Monate ausquartiert und in Containern untergebracht werden.

Im Anschluss daran nahm sich das Team des Kinderhauses den neuen konzeptionellen Herausforderungen an – mit Erfolg, wie die folgenden Jahre zeigen sollten. Im Bereich des Kindergartens wurden die verschiedenen Funktionsräume in Szene gesetzt für eine offene Arbeit. Hierbei darf sich jedes Kind selbst entfalten, Spielpartner, -ort und -dauer selbst aussuchen. Die Erzieherinnen treten hierbei als Beobachter, Begleiter und Ideengeber auf den Plan.

In Kinderhaus Auenland hingegen verfolgt das Erzieherteam fünf Ziele, die erlernt und umgesetzt und später den Kids auch weiterhelfen sollen, sich im Alltag zurechtzufinden. Dazu zählen gesunde Ernährung, Bewegungsentwicklung nach Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg, Mitbestimmung, Selbständigkeit und Sprachentwicklung.

Inzwischen ist das Kinderhaus Auenland seit 2012 ein Familienzentrum, dem es gelungen ist, in Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern ein Netzwerk zu schaffen, das Interessierten und Betroffenen kurze Wege gewährleistet, wenn sie eine Beratung wünschen. Diverse Kurse und Eltern-Kind-Aktivitäten, sowohl für externe als auch für interne Familien, runden das Programm ab. Heute beherbergt das Kinderhaus Auenland 50 Kids im Kindergarten und deren 20 in der Kinderkrippe, wo auch die Begriffe integrativ und inklusiv eine bedeutende Rolle spielen. Die Einrichtung, Träger ist die evangelische Kirchengemeinde, hat täglich von 7 bis 17 Uhr geöffnet und wird so den Erwartungen der berufstätigen Eltern vollkommen gerecht, wobei die jüngsten Kinder unter einem Jahr sind. Unterm Strich ist zu konstatieren, dass sich das Kinderhaus Auenland in der vergangenen Dekade zu einer echten Erfolgsstory entwickelt hat, der noch viele Kapitel hinzugefügt werden sollen.

