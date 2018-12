Bad Mergentheim.Beim Vorlesewettbewerb an der Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule wurde Luca Hentschel Schulsieger. Nachdem sich die vier Finalisten in ihren Lerngruppen der sechsten Jahrgangsstufe überzeugend durchgesetzt hatten, fiel die Entscheidung um den Schulsieger deutlich schwerer. Am Ende konnte Luca Hentschel die Jury mit Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ überzeugen und wird die Schule nächstes Jahr auf Kreisebene vertreten. Im Bild (von links) die Schulfinalisten Lisa Rüdenauer, Robert Domme, Luca Hentschel, Nico Vogel sowie Schulleiterin Floeder (hinten, links) mit den Deutschlehrern Schäfer und Parowatkin. Bild: EMS

