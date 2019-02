„Luftkurort“ Löffelstelzen?

Bad Mergentheim.Udo Glatthaar setzt seine Bürgergespräche im Rahmen des OB-Wahlkampfes fort und ist laut Pressemitteilung „begeistert von der guten Resonanz in der Bürgerschaft“.

Der kontinuierliche Ausbau der Breitbandversorgung in der gesamten Stadt werde vorangetrieben, versprach Glatthaar bei seinen Gesprächen mit den Bürgern. Das weiterhin erklärte Ziel ist es laut Glatthaar, das Kur- und Heilbad als moderne Gesundheitsstadt mit großem Freizeitwert auszubauen und den Tourismus in seiner Gesamtheit von der Genesung über die Erholung bis zum Aktivurlaub weiterzuentwickeln. Dabei werde die intakte Natur eine maßgebliche Rolle einnehmen.

Nachdem Markelsheim als Erholungsort zertifiziert ist, will er die neuerdings bestehende Chance ergreifen, Löffelstelzen den Status „Luftkurort“ zu verleihen.

Beim Bürgergespräch in Löffelstelzen kamen auch der Erhalt der Stadtbuslinie im Stundentakt zur Sprache sowie das Feuerwehrmagazin, das mittelfristig aufgrund der florierenden Jugendarbeit erweitert werden soll.

In Edelfingen war auch die vom Land geplante neue Trassenführung des Radwegs durch Edelfingen weg von der Bundesstraße ein Thema, die laut Glatthaar bereits dieses Jahr eine Chance hat, verwirklicht zu werden. Beim Austausch in Wachbach ging es um die Sanierung der Ottmar-Schönhuth-Schule, die Entwicklung des Dorfplatzes und den Ausbau des Gewerbemischgebietes.

Auch für Dainbach ist die Anbindung durch einen Radweg ein wichtiges Anliegen. Die drängendste Frage für die Bürgerschaft in Herbsthausen lautete, wann das NOW-Wasser in diesen Stadtteil kommt, weil dieses Projekt seit 2017 immer wieder verschoben wurde.

Glatthaar zeigte sich zuversichtlich, dass das Vorhaben noch in 2019 begonnen wird und will sich an entsprechender Stelle massiv einsetzen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019