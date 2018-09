Lungen-Krankheiten stehen im Fokus

Bad Mergentheim.Atmen ist lebenswichtig. Dabei spielt die Lunge eine zentrale Rolle, die den Körper mit Sauerstoff versorgt. Wie wichtig dieses Organ ist, erlebt man oftmals erst dann, wenn einem die Luft nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Zu den häufigsten Lungenerkrankungen zählt neben Asthma auch die COPD (englisch chronic obstructive pulmonary disease). In Deutschland leiden zirka drei bis fünf Millionen Menschen an dieser chronischen, voranschreitenden und die Lunge zerstörenden Erkrankung. Laut Weltgesundheitsorganisation ist COPD weltweit die vierthäufigste Todesursache.

Laut Prognosen soll diese Lungenerkrankung sogar 2020 auf Platz drei der häufigsten Todesursachen rücken.

Eine weitere die Lunge betreffende Erkrankung ist der Lungenkrebs. Dieser gehört zu den am häufigsten diagnostizierten Krebsarten. In Deutschland erkranken jedes Jahr zirka 50 000 Menschen an Lungenkrebs. Oftmals im Verborgenen und ohne Symptome entwickelt er sich und löst erst im fortgeschrittenen Stadium unspezifische Beschwerden aus.

Ein Risikofaktor bei beiden Erkrankungen ist das Rauchen. So sind beispielsweise 80 Prozent der COPD-Erkrankungen in Europa auf das Rauchen zurückzuführen. Entscheiden für den Verlauf einer COPD und eines Lungentumors ist die frühzeitige Diagnose.

Am kommenden Dienstag, 25. September, veranstaltet die Kurverwaltung im im Rahmen des Deutschen Lungentages eine Abendveranstaltung, um über aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen bei Lungenerkrankungen zu informieren.

Von 18.30 bis 19.30 Uhr werden mit Unterstützung der AOK Baden-Württemberg, Kunden-Center Bad Mergentheim, Lungenfunktionsmessungen am Gradierpavillon im Kurpark durchgeführt, bevor um 19.30 Uhr das Vortragsprogramm im Großen Kursaal beginnt.

Internist und Pneumologe Dr. Alexander M. Schoene, wird über „Volkskrankheit COPD: rechtzeitig erkennen und richtig behandeln“, informieren. Luisa Herz-Schwab und Sophie Matthes, Atemphysiotherapeutinnen der Physiotherapiepraxis Sanitas, werden unter dem Titel „Atemphysiotherapie – eine spezielle Therapieform für chronische Lungenerkrankungen“, die Atemphysiotherapie vorstellen und einfache Übungen anleiten.

Abschließend widmet sich Privatdozent Dr. Mathias M. Borst, Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 am Caritas-Krankenhaus, dem Thema Lungenkrebs. Der Internist, Pneumologe und Kardiologe, wird über die Ursachen, Früherkennungsmöglichkeiten und moderne Behandlungsmethoden informieren.

Der Eintritt zum Vortragsprogramm ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018