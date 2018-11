Lustige Geschichten helfen

Markelsheim.Viele kennen das: Scheinbar Belangloses bleibt im Gedächtnis, aber mühevoll Gelerntes will einfach nicht ins Hirn. Ralf Hofmann, Diplomkaufmann und selbstständiger Unternehmensberater aus Niedernberg in Unterfranken, beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema.

Mit einem kurzweiligen Vortrag und praktischen Beispielen demonstrierte der „Merkmeister“ in der Grundschule am Engelsberg Markelsheim vor rund 50 Eltern und Lehrern nun, dass Lernen durchaus Spaß machen kann. Am „Tag des Merkens“ hielt er zuerst in den Klassen „Merkunterricht“. Dabei beschäftigten sich die Kinder damit, wie das Gehirn aussieht und arbeitet. Am Abend zeigte er den Eltern, wie einfach die Gedächtnisleistung gesteigert werden kann, und gab Tipps, wie sie das häusliche Lernen ihrer Kinder optimal organisieren können.

Aus eigener, leidvoller Erfahrung entwickelte Hofmann sein Lernsystem. „Das Gehirn arbeitet wie ein Trichter“, so der Fachmann. Pro Sekunde wird es mit 1,4 Millionen unterbewussten Informationen gefüttert. Wichtigste Stelle sei der Kurzzeitspeicher (Hippocampus), der aber sehr anfällig für äußere Störungen sei.

Vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis schaffen es in der Regel die interessanten, außergewöhnlichen, spannenden, komischen und kurzweiligen Informationen. Hat ein Lernstoff diese Merkmale nicht, ist es meist anstrengend, sich ihn anzueignen.

Die Kunst des Merkens liege in der Verpackung des zu Lernenden. Anhand eines Spickzettels zeigte der Referent, wie leicht und vor allem dauerhaft sich zehn Begriffe einprägen lassen, wenn man sie mit einer lustigen Geschichte verbindet.

So setzten sich die Schüler intensiv mit dem Lernstoff auseinander und reduzieren ihn auf das Notwendigste. Sie dachten sich dabei auch selber „Türöffner“ aus, denn oft reicht ein Stichwort und der Rest des Wissens kommt von alleine.

Außerdem machte der Referent klar, dass jeder für sich seine eigene Lern-Methode finden muss. Mütter und Väter sollten keinesfalls von sich auf die Kinder projizieren. pm

