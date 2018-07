Mädchen umgefahren

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht den Fahrer eines Paketzustellerfahrzeugs. Der Mann war am Samstagmittag, gegen 12.20 Uhr, mit seinem Wagen im Bereich der Mörikestraße mittig auf der Fahrbahn gestanden und lieferte offenbar Pakete aus. Als er zurückkam, setzte der Mann sich ins Fahrzeug und fuhr rückwärts los. Hinter dem Lieferwagen hatte ein zehnjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad angehalten. Der Lieferwagen erfasste das Mädchen, so dass diese zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer stieg zwar aus und fragte das Mädchen ob alles in Ordnung sei, als dieses dies bejahte, fuhr er jedoch weiter. Das Fahrzeug war weiß mit einer blauen Aufschrift des Firmennamens.