Mädels hatten bei Olympia Nase vorn

Nicht weniger als den Sieg bei „Jugend trainiert für Olympia“ steckten sich die Mädels der Kopernikus-Realschule als Ziel.

Bad Mergentheim. Das Landesfinale Schwimmen im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ fand in diesem Schuljahr in Neckarsulm statt. Über 260 junge Sportler aus ganz Baden-Württemberg kämpften um die begehrten Titel. Mit von der Partie war auch die Mädchenmannschaft der Kopernikus-Realschule in der Wettkampfklasse III/E. Lara Friedrich, Alisa Henning, Manuela Teufel, Marlena Münig, Valeria Chernova, Angelia Deis, Regina Kolbig und Mariella Münig reisten mit dem Ziel der Titelverteidigung an. Dementsprechend hochmotiviert absolvierten sie schon das Einschwimmen.

Die Rückenschwimmerinnen eröffneten wieder den Wettkampf und setzten sich mit einem Wimpernschlag von vier Sekunden Vorsprung nach Zeitaddition vor die Mädels vom Bildungszentrum Niederstetten. Über die 50 m Freistil hatte die Sichelschule Balingen die Nase vorn und konnte so ihren Rückstand auf die Kopernikus-RS verringern. Anschließend mussten die Brustschwimmerinnen der 4x50m-Staffel ins Becken. Die Staffel der Max-Planck-Realschule aus Bad Krozingen schlug als erste an und schwamm sich damit auf Platz zwei der Zwischenwertung. Die Mädels aus Bad Mergentheim schwammen auch hier wieder auf Platz zwei. Nach der Zeitaddition behaupteten sie aber ihre Führung mit nun zwölf Sekunden Vorsprung. Somit war das Vorhaben, als Landessieger nach Hause zu fahren, greifbar nah. Spannung sollten dann noch einmal die Einzelrennen über 50m Brust bringen, hatten doch auf dem Papier andere Schulen hier deutlich die Nase vorn. Zur großen Überraschung konnten aber die 50m Brust nach der Addition der Zeiten hauchdünn mit nur siebenzehntel Vorsprung gewonnen werden.

Nun musste die abschließende 6x50m Freistilstaffel die Entscheidung bringen. Anspannung war in den Gesichtern zu sehen – hoffentlich passiert kein Wechselfehler. Unter den Anfeuerungsrufen ihrer Teamkolleginnen kämpften die Mädels fast bis zur Erschöpfung. Umso größer war dann die Freude, als die Staffel mit über einer halben Bahnlänge Vorsprung den Wettkampf beenden konnte. In der Endabrechnung ging der Sieg mit 25 Sekunden Vorsprung souverän nach Bad Mergentheim. Den heiß umkämpften zweiten Platz belegten die Mädels der Sichelschule aus Balingen, gefolgt von der Mannschaft der Max-Planck-RS aus Bad Krozingen.

Überglücklich kamen die Mädels am späten Nachmittag wieder in der Großen Kreisstadt als Landessieger an. Nun dürfen sie am 20. Mai beim Rhein-Main-Donau-Cup in Nürnberg das Land Baden-Württemberg vertreten. pm

