Märchen und Live-Kunst

Anzeige

Bad Mergentheim.Auch das Deutschordensmuseum beteiligt sich an den jüdischen Kulturtagen im Taubertal. Am 7. Mai um 19.30 Uhr erzählt Kerstin Lauterbach jüdische Märchen. Der Künstler und Illustrator Michael Blümel begleitet ihr Erzählen mit simultanem Livezeichnen. Für Lauterbach gehörte das Märchenerzählen zunächst zu ihrer Aufgabe als Erzieherin. Später studierte sie Sozialpädagogik und schloss ihr Studium mit einer Arbeit über das deutsche Volksmärchen ab. Um das Erzählen auf „professionelle Füße zu stellen“ absolvierte sie verschiedene Ausbildungen und Seminare zu den Themen Märchen, Theater, Gesang, Rezitation und Improvisation

Aus der reichen Sammlung jüdischer Märchen webt Lauterbach, Gildeerzählerin der Europäischen Märchengesellschaft, einen bunten Teppich. Feiner Witz und tiefer Sinn zeichnen jüdische Märchen aus. In ihnen verbinden sich die Weisheit und der Humor dieser Erzähltradition mit den Farben und der Fabulierfreude des Orients. Das Konzept des begleitenden Livezeichnens besteht, wie Michael Blümel erläutert, im Wesentlichen darin, schnell und spontan – in der Regel mit dem Wissen um die Inhalte und Hintergründe der Texte, darauf zeichnend und illustrierend zu reagieren. Dabei bleibt der Künstler im Erkennbaren, die Zeichenstile variieren zwischen expressivem und ruhigerem Duktus. Der Künstler lässt seine und die Reaktionen des Publikums in die blitzschnell entstehenden Werke einfließen. Es entstehen Überraschungen, die er dann auch vorstellt. Damit jeder am Entstehungsprozess teilnehmen wird dieser mit einer Kamera aufgenommen und auf eine Leinwand projiziert. pm