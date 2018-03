Mahnwache für Dame Ndow

Anzeige

Bad Mergentheim/Igersheim.Eine friedliche Kundgebung gegen die drohende Abschiebung des in Igersheim wohnenden und arbeitenden Gambier Dame Ndow findet laut einer Pressemitteilung am kommenden Dienstag, 27. Februar, um 17 Uhr auf dem Möhlerplatz in Igersheim statt. „Es sind alle Interessierten willkommen, gemeinsam mit uns – den Arbeitskollegen aus dem Haus am Sonnenberg und den Freunden von Dame – ein Zeichen für mehr Menschlichkeit und eine realistische Abschiebepolitik zu setzen. Es besteht dort auch noch die Möglichkeit, sich in die Petition ’Keine Abschiebung unseres Freundes und Kollegen Dame Ndow’ einzutragen. Dies ist auch jederzeit im Internet unter openpetition.de/!dame möglich“, schreiben die Veranstalter.