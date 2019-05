markelsheim.Eine Maiandacht findet am kommenden Sonntag, 5. Mai, am Roggenbergkreuz in Markelsheim statt. Diese wird von der Tauberfränkischen Wirtshausmusi gestaltet. Beginn der Maiandacht ist um 17 Uhr. Alle Interessierten, die nicht hochlaufen möchten, können mit dem „Gelben Wagen“ fahren. Abfahrt hierzu ist um 16.45 Uhr am Marktplatz in Markelsheim. pm/Bild: Wirtshausmusi

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.05.2019