Malerei prägt sein Leben

Bad Mergentheim.Auf wahrlich aufregende und facettenreiche 90 Jahre blickt Philipp Schnauthiel zurück. Geboren am 4. Oktober 1928 in Schwarzberg, das heute zu Serbien gehört, war dem Jubilar eine wohlbehütete Kindheit vergönnt. Diese Idylle endete 1943, als er in ein Jugendheim nach Berlin kam. Dort wurde er und weitere Jugendliche als SS-Helfer eingekleidet, um Kriegsdienste zu verrichten. Durch glückliche Umstände kehrten sie jedoch wieder in ihr Heimatdorf zurück, ohne in Kämpfe verwickelt gewesen zu sein. So konnte Philipp Schnauthiel auch seine vor der Berlinreise begonnene Lehre zum Einzelhandelskaufmann erfolgreich abschließen. Dramatisch wurde es Anfang 1944, als die Rote Armee immer näher an sein Heimatort rückte und Schnauthiel mit fünf Schulkollegen zu einem Bekannten nach Berlin flüchtete.

Von dort aus schlug er sich weiter nach Stuttgart durch, wo er bei seinem Onkel, der auf einem Gutshof arbeitete, Unterschlupf fand. Dort musste er sich als „Mädchen für alles“ voll einbringen, um sein Lebensunterhalt sicherzustellen. Nach einem Jahr harter körperlicher Arbeit konnte er bei einem Einzelhandelsunternehmen seinem erlernten Beruf wieder nachgehen.

Anfang 1976 wurden Philipp Schnauthiel und seine Frau in Welzheim, ihrer vorläufig letzten Station, sesshaft. Sie heirateten und bekamen zwei Söhne. Ab diesem Zeitpunkt widmete sich Schnauthiel immer intensiver seiner Leidenschaft, der Malerei. Höhepunkt dieses Schaffens war ein achtjähriges Engagement bei dem Maler Konrad Kujau, in dessen Auftrag er zahlreiche Bilder, insbesondere Portraits, malte. In diesem Zusammenhang wurde er auch in den Stern-Skandal um die 1983 von Kujau gefälschten Hitlertagebücher mit hineingezogen.

Hang zum Kreativen

Seinem Hang zum Kreativen konnte Schnauthiel beim Bau „seiner Villa“ in Oberrot bei Gaildorf freien Lauf lassen. So schuf er sich dort ein imposantes Refugium mit eigenem Atelier und großem Garten. Seine Frau, die ebenfalls künstlerisch veranlagt war, fertigte Porzellanpuppen. Lange Zeit engagierte sich Philipp Schnauthiel auch im örtlichen Kunstverein und bei entsprechenden Ausstellungen. Seinen Altersruhesitz fand er zusammen mit seiner Frau nunmehr im Wohnpark Tauber in Bad Mergentheim. Trotz schwerer gesundheitlicher Probleme, die zum Teil noch aus den Kriegsjahren stammen, hat Philipp Schnauthiel seinen Lebensmut nicht verloren. So häufig es geht, besucht er seine Frau im Pflegeheim und kümmert sich um den Haushalt. Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung immer wieder betont, stand für ihn die Malerei immer an erster Stelle. Die Tätigkeiten, die er sonst ausübte, dienten nur dazu, sich eine gewisse Sicherheit zu verschaffen.

Mit über 2000 Bildern, die zum Teil auch seine Wohnung zieren, hat sich der Jubilar ein Denkmal gesetzt. Die Fränkischen Nachrichten gratulieren Philipp Schnauthiel nachträglich zu seinem Jubeltag und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. foh

