„Man ist sofort zu Hause“

Bad Mergentheim.Gleich zwei hohe Gastehrungen nahm vor wenigen Tagen Kurdirektorin Katrin Löbbecke im „Das Schaffers-Mein Wohlfühlhotel“ vor.

Inge Donner aus Frankfurt, geboren 1930, ist schon zum vierzigsten Mal in Bad Mergentheim und Inge Hoffmann aus Bochum, geboren 1940, wurde für 30 Aufenthalte geehrt. Donner war erstmals im Mai 1976 für sechs Wochen in der Kur. Sie wohnte in einer Privatunterkunft, da die Klinik sie aus Platzgründen nicht mehr aufnehmen konnte. Zwei Jahre später kam sie im Rahmen einer ambulanten Badekur erneut nach Mergentheim und seitdem regelmäßig immer wieder. Zunächst war Inge Donner alle zwei Jahre in der Kurstadt zu Gast. Nach circa zehn Jahren kam sie regelmäßig jedes Jahr. Seit 2005 wohnt Donner dabei im Hotel „Das Schaffers“. Auf die Frage, was das Besondere an diesem Kurort sei, antwortet sie stets: „Es ist einfach Gesamt-Bad Mergentheim“.

Das Flair der Stadt begeistere sie jedes Mal aufs Neue. Bei ihren Aufenthalten besucht sie den Kurpark, trinkt die Wilhelmsquelle und geht auch in die Innenstadt. Früher ging sie oft zum Tanzen und hat Touren durch die gesamte Region unternommen. Dies sei mittlerweile nicht mehr ganz so einfach leistbar. Im „Wohlfühlhotel Schaffers“ genießt sie die familiäre Atmosphäre und fühlt sich zu Hause. Inge Hoffmann war 1996 zum ersten Mal mit ihrer Mutter in Bad Mergentheim. Damals suchten sie gezielt nach einem Haus, welches in der Nähe des Kurparks liegt.

Von Anfang an hat sie sich im Hotel „Das Schaffers“ wohlgefühlt, da dort ein sehr persönlicher Umgang mit den Gästen vorherrscht. „Man kommt rein und ist sofort zu Hause“, so Hoffmann. Manchmal kommt sie auch im Frühjahr und im Herbst und bleibt meist für drei oder vier Wochen.

Mittlerweile unternimmt sie viele Spaziergänge im Kurpark. Begeistert ist Hoffmann vom Rosengarten und dem Gradierpavillon, in den sie für ihre Atemübungen morgens und spät nachmittags geht.

Früher war sie oft bei Konzerten in der Schlosskirche und im Deutschordensmuseum und schwärmt heute noch von einem Open-Air Blas- und Streichkonzert im Schlosspark. Den positiven Umgangston, die Hilfsbereitschaft und die Zuvorkommenheit der Bad Mergentheimer ist das, was beide Damen besonders schätzen. kv

