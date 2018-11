Manchmal hilft auch Kommissar Zufall weiter

Spannend, unterhaltsam, informativ: Der Blick hinter die Kulissen des ZDF-Klassikers „Aktenzeichen XY ungelöst“ mit Alfred Hettmer begeisterte die gut 200 Zuhörer am Freitagabend in Igersheim.

Igersheim. „Der Abend hat alle Erwartungen erfüllt. Es hat sich in jedem Fall gelohnt zu kommen.“ Michael Kämmerer, ein großer Fan des Klassikers, war extra aus Kitzingen angereist – und hat dies nicht bereut. Wie wohl auch alle anderen Besucher, die für einen würdigen Rahmen der 14. Auflage der vom Bürgernetzwerk durchgeführten „Igersheimer Impulse“, Premiere für den neuen Gastgeber Josef Gabel, sorgten. Der Leiter des Münchner Aufnahmestudios garantierte nämlich mit seiner sympathischen und offenen Art eine gelungene Mischung aus Kurzweile und Gänsehaut-Feeling – vor allem, als er im zweiten Teil auf einige ganz spektakuläre Fälle näher einging. Stolze zweieinhalb Stunden plauderte Alfred Hettmer, seit mehr als drei Jahrzehnten bei der Sendung dabei ist, aus dem Nähkästchen.

Zwei Drittel seines bisherigen Lebens stand Hettmer im Dienst der Sicherheitsbehörden – über 35 Jahre davon beim Bayerischen Landeskriminalamt. Für ihn sei die Arbeit bei der Polizei nicht Last und Beruf, sondern vielmehr Lust und Berufung gewesen. Die Zuhörer nahm er mit auf eine informative Reise durch mehr als fünf Jahrzehnte deutsche Fernsehgeschichte, die „Aktenzeichen XY ungelöst“ zweifellos verkörpert.

Interessante Details

Der 63-Jährige wartete mit einer Vielzahl interessanter Details auf. Etwa mit dem, dass Eduard Zimmermann die Idee für diesen Dauerbrenner hatte, „weil er selbst ein Betrugsopfer war“. Er habe seinerzeit nämlich ein Haus gekauft, das kein Dach hatte. Hätte er das Kleingedruckte im Vertrag genauer gelesen, wäre er davon vielleicht verschont geblieben. Letztlich habe er jedoch auch vor Gericht den Lapsus nicht korrigieren können. „Er hat eine andere Firma mit dem Dach beauftragt“ – und sich auf die Fahnen geschrieben, die Gesellschaft via TV vor solchen Maschen zu warnen.

Mit den Bereichen Prävention und Aufklärung sei Zimmermann bei den Zuschauern sofort gut angekommen – die Sendung habe sich rasch zum „absoluten Heuler“ gemausert, wie es „Ganoven-Ede“ selbst einmal formulierte, der „Neppern, Schleppern und Bauernfängern“ das Handwerk legen sollte. Während Zimmermann, für sein Engagement zeitnah mit der „Goldenen Kamera“ und dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnet worden sei, so Hettmer weiter, habe das diversen Schwindelfirmen überhaupt nicht gefallen: „Einige haben Eduard Zimmermann sogar wegen Geschäftsschädigung angezeigt, da er ihre Tricks verraten hatte.“ Letztlich allerdings erfolglos.

Schon nach den ersten Sendungen habe Zimmermann viel Fanpost erhalten und sich nicht zuletzt dadurch inspirieren lassen, „Aktenzeichen XY ungelöst“ umzusetzen. „Was für Prävention geht, das geht auch für die Verbrechensbekämpfung“, sei er überzeugt gewesen, führte Hettmer aus. Bereits nach wenigen Sendungen, Premiere war am 20. Oktober 1967, sei der erste Mordfall, ein Solinger Verleger, dank der Zuschauer aufgeklärt worden.

Im Laufe der Jahre habe die Sendung („das erste Reality-Format im deutschen Fernsehen“) immer mehr an Bedeutung gewonnen – auch international. Heute schalten mittwochs alle vier Wochen bis zu sechs Millionen Menschen aller Altersgruppen ein. Zwischenzeitlich beteiligte sich der österreichische ORF mit den legendären Teddy Podgorsky und Peter Nidetzky sowie der Schweizer SRG mit bis heute klangvollen Namen wie Werner Vetterli und Konrad Toenz an der TV-Fahndung. Drei Jahrzehnte führte in Deutschland Eduard Zimmermann durch die Sendung – bis 1997. Nach „Zwischenlösungen“ mit Sabine Zimmermann oder Butz Peters habe dann 2002 eine neue Ära mit Rudi Cerne begonnen, der ihn, Hettmer (Erster Kriminalhauptkommissar beim LKA), als festen Bestandteil auch vor der Kamera mit ins Boot geholt habe – bis heute in mehr als 200 Sendungen, von denen er keine verpasst habe. Der Erfolg von XY habe sich schnell herumgesprochen, denn das Sendeformat sei unter anderem nach Großbritannien, Israel, Italien, Polen, Schweden und in die USA verkauft worden.

Bisher sind in den Sendungen gut 4700 Fälle behandelt worden – bei einer Aufklärungsquote von rund 41 Prozent. Ob Mord, Banküberfall, Entführung oder Vergewaltigung – „die Sendung ist längst eine wertvolle Unterstützung der Polizeiarbeit“, ist Hettmer überzeugt. Wenn deren Ermittlungen nicht mehr vorankämen, XY habe schon oft neue Ansatzpunkte gebracht, wobei natürlich manchmal Kommissar Zufall eine wichtige Rolle spiele.

Bewährtes Konzept

Der Erfolg des Dauerbrenners liege vor allem in dem Umstand, dass „sich in all den Jahren nichts an dem bewährten Konzept geändert hat“, ließ der Chef des Aufnahmestudios das Plenum wissen. Zudem zeichne sich XY durch seine große Seriosität aus, wobei immer äußerst sorgfältig recherchiert werde. Die Sendung sei zugleich ein Signal an die Opfer und deren Angehörige, dass man allergrößten Wert auf Aufklärung lege. Die Zuschauer trügen mit ihren Hinweisen wesentlich zur erfolgreichen Lösung der Fälle bei. Bisweilen könnten zu einer Sache schon mehr als 100 Anrufe eingehen, „im Fall der seinerzeit in Portugal verschwundenen Maddie McCann waren es knapp 1000 Hinweise“.

Nicht bei allen Anrufen geht es um die Fälle. „Es kann schon mal sein, dass sich einer meldet, der wissen will, wann denn die nächste Sendung ist, der Rudi Cerne und das Team grüßen möchte, oder der im September in Erfahrung bringen will, wann denn das Oktoberfest in München öffnet“, hatte Hettmer die Lacher auf seiner Seite. Und es sei auch schon vorgekommen, dass ein Anrufer, dessen Fahrrad gestohlen worden sei, das Team ernsthaft dazu aufgefordert habe, ein Bild vom Drahtesel in der Livesendung zu zeigen und so öffentlich nach dem Dieb zu fahnden.

Hettmer führte auch die Anekdote an, bei der Rudi Cerne die Erfahrung gemacht habe, wie man sich bei einer vorübergehenden Festnahme fühlt. Das sei in den 1980er Jahren gewesen, als er für den RAF-Terroristen Christian Klar gehalten und deshalb am Düsseldorfer Flughafen festgenommen worden sei. „Wobei Rudi zugegeben hat, dass zwischen ihm und Klar seinerzeit eine Ähnlichkeit auf Fotos bestanden habe.“

Nicht kalt lassen

Es gebe viele Schicksale, die auch die Ermittler nicht kalt ließen – unter anderem solche, die in der Spezialsendung „Wo ist mein Kind?“ behandelt würden. „Für viele ist das die schlimmste Sendung im Jahr, da es hier sehr emotional zugeht, Angst, Hoffen, Bangen und Ungewissheit eine große Rolle spielen“.

Unterm Strich sei es vor allem für die Angehörigen wichtig, zu erfahren, was geschehen sei, um das Ganze verarbeiten zu können. Unterm Strich, so Alfred Hettmer, sei „Aktenzeichen XY ungelöst“ aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Trotz vieler „Duplikate“ in anderen Sendern, könne sich das Original auch in den kommenden Jahren auf eine große Anhängerschar verlassen.

Mit dem Cerne-Zitat „Bleiben Sie sicher“ beendete Hettmer, nachdem er noch zahlreiche Publikumsfragen beantwortet hatte, seine Ausführungen – und wurde dafür zurecht mit großem Applaus der Zuhörer bedacht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018