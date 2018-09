Manfred Ulshöfer und Liam Beer tragen ab sofort die Königskette

Bad Mergentheim/Hollenbach.Die traditionsreichste Veranstaltung des Bad Mergentheimer Fischereivereins fand vor kurzem am Hollenbacher See statt. Beim Hegefischen galt es zum einen, eine Übersicht über den Fischbestand zu gewinnen, zum anderen aber war auch Gelegenheit zum Austausch und zur Geselligkeit. Außerdem gab es auch etwas zu gewinnen, nämlich Pokale und wertvolle Sachpreise sowie den begehrten Titel des Fischerkönigs.

Die erfolgreichsten Angler konnten nicht nur die eigene Ausrüstung ergänzen, sondern auch den Titel des Fischerkönigs sowie des Ersten und Zweiten Ritters erringen. Ihren Fischerkönig kürten die Anger nicht nur aus dem Kreis der Aktiven, auch die Jugendabteilung kann mit einem solchen Titel aufwarten.

Um 7.30 Uhr trafen sich mehr als 50 Vereinsmitglieder und losten die Plätze aus. Um eine gerechte Chancenverteilung zu sichern, wurden diese nach knapp 2,5 Stunden getauscht. Die Fische im See verhielten sich jedoch launisch, das Glück war nicht allen Petri-Jüngern hold. Dennoch wurde gut gefangen, der überlegte Griff in die Trickkiste brachte den einen oder anderen überraschenden Erfolg. So war dann am Ende des Hegefischens klar, dass der See einen guten Bestand aufweist – Raub- und Friedfische fühlen sich im Hollenbacher See wohl und wachsen gut ab. Bestens bewirtet vom bewährten Verpflegungsteam wurde die Zeit noch ausgiebig für den Erfahrungsaustausch genutzt. Der Vorsitzende Ulrich Landwehr überreichte Pokale und Sachpreise an die erfolgreichsten Fischer. fv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018