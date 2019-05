Mann entblößt sich; vor Frau in Parkhaus

Bad Mergentheim.Mal wieder hat ein Mann in der Kurstadt Bad Mergentheim eine Frau belästigt, indem er mit heruntergelassenen Hosen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Bereits am 13. Mai – unsere Zeitung berichtete – kam es zu ähnlich gelagerten Fällen laut Mitteilung der Polizei.

Am Sonntag, um circa 22.10 Uhr, lief eine Frau zu ihrem Wagen, welches in einem Parkhaus auf der Ebene eins in der Zaisenmühlstraße abgestellt war.

Als sie direkt auf ihren Pkw zu lief, fiel ihr ein Mann zwischen den Fahrzeugen auf, welcher mit heruntergelassener Hose in ihre Richtung schaute. Er manipulierte an seinem Geschlechtsteil und suchte den Blickkontakt zu ihr.

Die Frau stieg sofort in ihr Auto und fuhr davon. pol

