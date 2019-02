Mann rast mit Auto in die Tauber

Markelsheim.Ein tödlicher Unfall ereignete sich vermutlich in der Nacht zum Donnerstag in der Nähe des alten Sportplatzes in Markelsheim.

Nach Erkenntnissen der Polizei war ein Mann aus der Region mit seinem Audi in die Tauber gefahren und gestorben. Das Unglück ereignete sich – aller Wahrscheinlichkeit nach – in der Nacht zum Donnerstag, wie ein Beamter vor Ort mitteilte. Die genaue Unfallursache

...