Mannschaft gewinnt die Bronzemedaille

Edelfingen.In der Sporthalle Glemsaue in Ditzingen wurde die Württembergische Landesmeisterschaft im Blankbogenschießen ausgetragen. Die Bogenschützen des SV Edelfingen starteten bereits am Morgen. In der Halle war es so kalt, dass Schützen und Zuschauer warme Kleidung anziehen mussten.

Aufgrund ihrer Treffsicherheit bei der Bezirksmeisterschaft hatten sich Brigitte Kriegel-Drost, Wolfgang Ulshöfer, Armin Ulshöfer, Dietmar Denk, Steffen Hess, Nikolai Popp und Walter Frank vom SV Edelfingen für diese Landesmeisterschaft qualifiziert. In der Halle werden 60 Pfeile auf eine 40x40 cm große Ringscheibe abgegeben, die in einer Entfernung von 18 Meter steht. Bei den Blankbogenschützen sind keine Hilfsmittel wie Visier oder Stabilisatoren erlaubt. Die Edelfinger Bogenschützen mussten sich in Ditzingen einem starken Starterfeld stellen. Aus ganz Württemberg waren in dieser Disziplin nur 52 Schützen am Start, die erstmals in zwei Altersklassen und eine Damenklasse aufgeteilt waren. Anfänglich wechselten sich in der Masterklasse Wolfgang Ulshöfer und Dietmar Denk an der Spitze immer wieder ab. Dann zeigten andere Teilnehmer mehr Nervenstärke und verwiesen diese auf die hervorragenden Plätze zehn und zwölf. Steffen Hess, dem die Kälte zu schaffen machte, fand anfänglich nicht zu seinem Stil. Wegen einem Ring verpasste er das Siegertreppchen und belegte den vierten Platz. In der Damenklasse erreichte Brigitte Kriegel-Drost den sehr guten siebten Platz. In der Mannschaftswertung erreichten Wolfgang Ulshöfer, Dietmar Denk und Steffen Hess aufgrund ihrer Leistung den dritten Platz und nahmen die Bronzemedaillen mit nach Hause. Die zweite Mannschaft des SV Edelfingen mit Brigitte Kriegel-Drost, Armin Ulshöfer und Nikolai Popp belegte den vierten Platz.

