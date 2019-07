Marabu mit vielen Angeboten

Bad Mergentheim.Das Jugendhaus Marabu hat in den nächsten Monaten eine ganze Reihe von Veranstaltungen für Jugendliche. So ist es Mitveranstalter des „Fashionflohmarkts“ am Sonntag, 14. Juli, von 14 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Stadtgarten. Mit dem „Mara-Bus“ nimmt man an der Veranstaltung „Das längste Bild im Taubertal“ teil, die am Sonntag, 21. Juli, von 11 bis 17 Uhr im Äußeren Schlosshof stattfindet. Am Donnerstag, 10. Oktober kommt Robbie Clemens, Extremsportler mit Suchtvergangenheit, um 19 Uhr zum Vortrag „Vom Nordpol in die Arktis“ in den Bad Mergentheimer Stadtgarten. Am Donnerstag, 14. November, gibt es um 20 Uhr wieder einen „Poetry Slam“ im Kino „Movies“. Außerdem sind von September bis Dezember drei Konzerte geplant; Ende Januar wird es ein Kindertheater geben. sem

