Marita Kohlschreiber mit Traumnote 1,0

Bad Mergentheim.In der Aula der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim nahmen die Berufsschüler ihre Abschlusszeugnisse in Empfang. Gut drei Viertel der Absolventen waren im Notendurchschnitt besser als 2,0. Marita Kohlschreiber, Auszubildende im Modehaus Kuhn in Bad Mergentheim, freute sich mit ihren Lehrkräften und ihrem Ausbilder über die Traumnote 1,0. Musikalisch umrahmt wurde die Abschlussfeier von dem Auszubildenden Noah Scheuermann (Marimbaphon) und seiner Mutter Ulrike Pfeifer-Scheuermann (Klavier).

Abteilungsleiter Gottfried Gunzenhauser beglückwünschte die erfolgreichen Schüler. Er sei stolz auf deren erbrachten Leistungen. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass die Berufsausbildung die Grundlage für das weitere Berufsleben ist. Schulleiter Wilhelm Ehrenfried bedankte sich bei allen an der Ausbildung Beteiligten, die zu solch guten Leistungen beigetragen haben. Er gab den Absolventen mit auf den Weg, dass man nur mit der richtigen Einstellung und Fleiß weiterkomme. Dies werde vor allem im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung und mit der sich rasant entwickelnden Künstlichen Intelligenz immer wichtiger. Nur das ständige Weiterlernen ermögliche die dauerhafte Beschäftigung.

Simone Germann, Vertreterin für die Ausbildungsbetriebe, lobte die schulischen Leistungen der Absolventen. Passend zur Vorweihnachtszeit zeigte sie die Sage des Nikolaus von Myra auf, aus der sich auch noch nach Jahrhunderten aktuelle „Softskills“ wie Selbstlosigkeit oder Nächstenliebe ableiten lassen, die in der aktuellen Zeit mehr denn je gebraucht werden. Es sei auch wichtig, so Germann weiter, Positives in die Welt hinauszutragen, aber auch die Werte selbst zu leben und auf andere zu treffen, die dies genauso tun.

34 Schüler der Kaufmännischen Berufsschule erzielen gute und sehr gute Leistungen. So bekamen mehr als 70 Prozent einen Preis (P) oder ein Lob (L). Die Prüflinge im Einzelnen: Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel: Victoria Bischof (P), Annkatrin Freundschig (P), Franziska Haaf (P), Robin Haun (L), Jacquelin Lieb (L), Lars Lulay (P), Amy Seidt (P), alle Würth Industrie Service; Louis Meyer, Wolf Baumaschinen und Baugeräte; Maximilian Weiland (P), Jako. Industriekaufmann/-frau: Anna-Lena Köhnlechner, Aug. Laukhuff; Larissa Messer (P), Leonhard Weiss; Julian Scheidel (L), Hofmann Menü-Manufaktur; Kirsten Sorel, Sonderschrauben Güldner. Kaufmann/-frau für Büromanagement: Monika Noorlander (L), Naturata Logistik. Fachkraft für Lagerlogistik: Erika Chörmös (P), Würth Industrie Service. Kaufmann/-frau im Einzelhandel: Marita Kohlschreiber (P), Modehaus Kuhn; Steffen Spatzek (P), OMV-Tankstelle Merkert. Kaufleute mit internationaler Zusatzqualifikation: Laura Bauer (P), Sebastian Beck (P), Lena Herwarth (P), Fee-Kristin Kießling (P), Michael Kratz (L), Milena Popp (P), Eva Westhäuser (P), alle Würth Industrie Service; Dominic Chlaus (L), Ansmann; Miriam Denecke, Werkzeugtechnik Niederstetten; Kirsten Feldman Ahlbory (P), Michael Weinig; Ann-Kathrin Christine Fischer (P), Wirthwein; Veronika Kavcic (L), Noba Normteile; Carolin Klingert (P), Bass; Jasmin Nied (P), Lauda Dr. R. Wobser; Sophie Lotz, Palux; Claudia Michelbach (L), Data Modul Weikersheim; Nadine Schüttler (P), ITW Automotive Products. Ein KMK-Fremdsprachen-Zertifikat haben erhalten: Fachbereich Industrie und Großhandel: Franziska Haaf, Carolin Klingert, Jacquelin Lieb, Claudia Michelbach, Nadine Schüttler, Amy Seidt. Fachbereich Einzelhandel: Steffen Spatzek. ksm

