Markelsheim profitiert von Deutschland-Trend

Rückblick auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2018 mit vielen Besuchergruppen und gut frequentierten Veranstaltungen hielt der Tourismusverein Markelsheim (TVM).

Markelsheim. Die r 29. Hauptversammlung wurde im Landgasthof Taubertal abgehalten.

Vorsitzender Heinz Bauer äußerte zunächst die Hoffnung, dass sich der positive Trend im Deutschland-Tourismus auch im neuen Jahr auf Markelsheim auswirkt.

Schriftführerin Birgit Beck berichtete, dass der TVM aktuell 101 Mitglieder hat. Im vergangenen Jahr sei wieder das Unterkunftsverzeichnis aktualisiert sowie zu den Festzeiten der Ort österlich und weihnachtlich geschmückt worden. Die Infopavillons am Marktplatz und am Bahnhof wurden regelmäßig gepflegt, bestückt und ergänzt. Multimedial ist der TVM ebenso rege: Rund 300 000 Seitenaufrufe hatte die 180 000-mal angeklickte, laufend aktualisierte Internet-Seite „markelsheim.de“.

Multimedial rege

Ausgebaut wurde der Online-Veranstaltungskalender, der rund 150 Termine umfasst. Die Facebookseite „Markelsheim“ hat inzwischen 867 Abonnenten und ist mit umliegenden Städten und Gemeinden sowie allen Markelsheimer Anbietern vernetzt. Hier werden alle aktuellen Meldungen, Veranstaltungen, Presseberichte, Fotos und Interessantes über den Ort berichtet. Gut besucht waren die traditionellen TVM-Veranstaltungen wie Osterkonzert, Genießernacht und Weihnachtsmarkt. Der beliebte Träubelesmarkt musste 2018 abgesagt werden, bedauerte Birgit Beck. Zu diesem Thema entspann sich später noch eine kürzere Diskussion mit dem Appell an alle Mitglieder, sich auch in die organisatorische Arbeit einzubringen. Weiter berichtete die Schriftführerin von vier Ortsführungen und vier geführten Gästewanderungen von Mai bis Oktober.

32 Führungen und Wanderungen

Vorsitzender Heinz Bauer blickte auf alle Aktivitäten des Tourismusjahres zurück und dankte allen, die organisatorisch und tatkräftig Unterstützung geleistet haben. Detailliert listete er die Besuchergruppen auf, die das Jahr über in den Wein- und Erholungsort kamen. Insgesamt mündete dies in 32 Führungen und Wanderungen. Den Kassenbericht erstattete Martina Bauer. Martin Beck, der mit Erhard Braun die Kasse prüfte, lobte ihre Arbeit: „Besser geht’s nicht.“ Ortsvorsteherin Claudia Kemmer betonte, der TVM steigere die Attraktivität Markelsheims für Gäste wie auch Einheimische. Im Namen der Gemeinde dankte sie für seine Aktivitäten und hoffte, dass viele tatkräftige Helfer und Mitstreiter gefunden werden. Die von ihr beantragte Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt. In ihrem Grußwort berichtete Kurdirektorin Katrin Löbbecke über positive touristische Zahlen in Bad Mergentheim sowie über den Heilbad-Betrieb im vergangenen Jahr.

Gute Zusammenarbeit

Auch 2019 sei Bad Mergentheim beim Magazin Focus als „Top-Kurort“ gelistet. Sie wies auf das Siegel „Nachhaltiges Urlaubsziel“ hin, das unter anderem das Hotel Weinstube Lochner in Markelsheim trägt, und machte auf die Veranstaltungen der Kurverwaltung in diesem Jahr aufmerksam.

150-jähriges Bestehen feiert im April der Kur- und Tourismusverein Bad Mergentheim. Dessen Vorsitzender André Kurtze betonte die gute Zusammenarbeit mit dem TVM. Er berichtete über die Aktivitäten seines Vereins, die vor allem bei den beliebten Weinwanderungen auch Markelsheim einbinden.

Mit Hinweisen auf die Veranstaltungen 2019 schloss Heinz Bauer die Versammlung. TVM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019