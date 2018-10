Markelsheim zeigt genussvolle Seite

Der Weinort Markelsheim wird am Samstag, 3. November, wieder zur bunten Veranstaltungsmeile. Da findet die 12. Genießernacht statt.

Markelsheim. Ab 18 Uhr ist an 20 Veranstaltungsorten jede Menge geboten. Variationsreich präsentiert sich das lukullische Markelsheim mit regionalen Schmankerln von Bratwurst über Hasenpfeffer bis zur Entenbrust und Honig-Varianten. Das alles wird begleitet von guten Tropfen aus den Kellern der Genossenschaft und Weingüter. Cocktails, Obstbrände und Liköre, aber auch vitaminreiche, frisch gepresste Obstsäfte können probiert werden.

Die beiden Mühlen Markelsheims geben Einblick in Getreideverarbeitung und Elektromobilität. Im Hof der Mühle Hartmann erweckt das Künstlerkollektiv „Furore“ aus Weikersheim mit einer Videoprojektion die Getreidesilos durch passgenaue Licht- und Soundeffekte zum Leben. In der Mühle Kuhn gibt es Backvorführungen der Firma Manz sowie zwei Lightshows. Zum Thema „CO2-frei Autofahren mit Sonnenenergie vom eigenen Dach“ gibt es Vorträge im Kundencenter. Weitere im Dorf ansässige Betriebe stellen sich mit Aktionen und Leckereien vor. Mit von der Partie sind die Country & Line Dance Freunde Taubertal, die Westernatmosphäre herbeizaubern. Geöffnet ist auch der Gewölbekeller von Martin Gundling (Eingang über Hauptstraße 11). Martina Blank, Helmut Weimert und weitere Aussteller zeigen außerdem ihre schönsten handwerklichen Kunstwerke und regionalen Produkte. Im Rathaus-Sitzungssaal ist die Ausstellung „Design trifft Kunst und Natur“ von Isabell Kull aus Herrenzimmern zu sehen. Sie zeigt Objekt-Design in Schwarz-Weiß, kalligrafische Bilder weiblicher Körper und Kunst-Schmuck für ungewöhnliche Auftritte. Eine sehenswerte Sammlung von alten Gerätschaften aus Wein- und Ackerbau sowie Alltagsgegenständen ist in der Scheune von Klaus Halbmann zu bewundern. Im Laden von Harald Schönian, Hauptstraße 54, stellt sich die Familie Schmitt mit ihrer Perlenkinderwelt vor und zeigt Accessoires für die Kleinsten wie Schnullerketten, Beißketten oder Milchzahndosen.

Verborgenen Schätzen nachspüren können die Nachtbummler auf Flohmärkten von Simone Beck, Weingasse 40, und Franz Imhof, Weingasse 20. Bei letzterem sind auch Automobil-Klassiker und die Oldtimerwerkstatt zu besichtigen. Den Erlös von Flohmarkt und Bewirtung spendet Familie Imhof für die Wiederherstellung einer St. Nepomuk-Statue auf der Tauberbrücke.

Stimmungsvoll geht es im Jakobshof, Bachgasse 3, zu. Beim „Singen im Stall“ wird ab 19 Uhr jede volle Stunde für 15 Minuten Wirtshaussingen mit Jakobs Stubenmusi geboten. Die Kellerbar ist geöffnet. In der Weingärtnergenossenschaft gastieren Kurt Klawitter und seine „Hohenloher Mouschtpiloten“. tom/tvm

