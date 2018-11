Markt lockt viele Besucher

Wachbach.Großer Andrang herrschte beim 16. Wachbacher Hobbykünstlermarkt „Zauberwald“ in der Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule. An den beiden Ausstellungstagen kam eine Rekordzahl an Besuchern und Stammgästen auch aus der weiteren Umgebung. Umrahmt wurde die Eröffnung mit Desirée Tamm-Weidner vom Chor „Sing and Shout“.

Der Wachbacher Ortsvorsteher, Herrmann Dehner, freute sich in seinem Grußwort über die Vielfalt in der Aula. Er würdigte das große Engagement der Wachbacher Hobbykünstler, die die Veranstaltung in Eigenregie und ohne kommerzielle Interessen organisieren. Die Aussteller hatten das Motto „Zauberwald“ in der Hallendekoration abwechslungsreich und stimmig umgesetzt. Vorgestellt wurden traditionelle Handarbeiten wie Spinnerei, Stricken, Filzen oder Sticken. Zu sehen gab es außerdem moderne Dekorationen für Haus und Garten aus Holz und Weide, Adventskränze und Gestecke aus Naturmaterialien, Fröbelsterne, bunte Leuchten und Bienenwachskerzen. Angeboten wurden auch filigraner Modeschmuck, handgefertigte Seifen, Kosmetik aus natürlichen Ölen und Aromen sowie kunstvolle Karten.

Hüte aus Filz waren ebenso zu bestaunen wie trendige Häkelmützen, modische Baby- und Kinderkleidung, personalisierte Schnullerketten, genähte Buchhüllen sowie Steckdosenabdeckungen. Am zweiten Tag unterhielt Frank Mittnacht mit seinem stimmungsvollen Saxophonspiel. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018