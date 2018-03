Mary Poppins’ Welt aus der Handtasche

Anzeige

Musikalisch eingeleitet von Lea Müller und Sophia Michelbach – zwei Talenten aus der Jugendmusikschule – ging es dann gleich richtig los: Ein pfeifender Ostwind wehte mit Mary Poppins das wohl bekannteste Kindermädchen der Literatur ins Bad Mergentheimer Kulturforum. Suzan Smadi von der Hör- und Schaubühne ließ vor den kleinen Zuschauern den Klassiker lebendig werden – und wie!

Aus großen und kleinen Handtaschen zauberte sie Kulissen und Figuren. Ihre Bühne entstand mal aus dem großen Vorlesebuch, mal diente dazu ein schwebender Regenschirm oder ein einfacher Tisch. Dazu sang und tanzte die Schauspielerin selbst durch ihre detailverliebte Welt nostalgischer Kulissen. Ein faszinierend-phantasievolles Erlebnis, schließlich wusste das junge Publikum nie, wo es weitergeht und welche Überraschung die nächste Tasche des Kindermädchens bereithält.

Magischer Kosmos

Selbst Schattentheater baute Suzan Smadi geschickt mit ein und eröffnete so in nur einer Stunde mit Ausschnitten verschiedener Kapitel den gesamten magischen Kosmos des Buch-Klassikers um die Londoner Familie Banks und die rätselhafte Mary Poppins. Eine kleine Reise um die Welt war dabei inklusive. Bis sich die Prophezeiung erfüllte und ein stürmischer Westwind sie mitsamt des Regenschirms wieder aus dem Kulturforum blies.

Am heutigen Mittwoch wird die Kinder- und Jugendbuchwoche fortgesetzt: Im Bürgersaal des Kulturforums liest um 9 Uhr und um 10.30 Uhr der Autor Andreas Schlüter für Kinder der Klassen 3 und 4. Auch am Nachmittag kann man in der Buchhandlung Moritz und Lux eine Autorenlesung erleben. Hier ist ab 15 Uhr Juma Kliebenstein mit ihrem Buch „Der Tag an dem ich cool wurde“ zu Gast. Sowohl heute als auch am morgigen Donnerstag bietet das Jugendhaus Marabu einen Workshop an. Jeder kann ein Hörbuch nach Wahl aufnehmen und es am Ende als USB-Stick mit nach Hause nehmen. stv

